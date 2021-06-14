غرفة دبي تحصد جائزة «الريادة في الشرق الأوسط 2021»

المصدر: دبي- البيان

أضافت غرفة تجارة وصناعة دبي، إنجازاً جديداً إلى لائحة إنجازاتها، بحصولها على جائزة «الريادة في منطقة الشرق الأوسط»، من المجلس الأمريكي للمباني الخضراء لعام 2021، خلال حفلٍ افتراضي أقيم مؤخراً، تقديراً لجهودها المتميزة في إنشاء وإدارة مبانٍ مستدامة وصحية وصديقة للبيئة. وجاء فوز الغرفة بالجائزة عن مقرها الرئيس، حيث يعتبر أحد أكثر المباني الخضراء كفاءة بمنطقة الشرق الأوسط، حيث حصلت الغرفة على الفئة البلاتينية في اعتماد الريادة في تطبيق أنظمة الطاقة وحماية البيئة (LEED Platinum)، 3 مرات، على مدى السنوات الـ15 الماضية.

وقال حمد بوعميم مدير عام غرفة دبي: المقر الرئيس لغرفة دبي هو أحد المباني الأولى في المنطقة التي تم اعتمادها بموجب (LEED EB O+M)، تليها شهادات الفئة البلاتينية في اعتماد الريادة في تطبيق أنظمة الطاقة وحماية البيئة (LEED Platinum)، على مدار السنوات، مشيراً إلى أن الحرم الجامعي لجامعة دبي، إحدى مبادرات الغرفة، حصل على شهادة الفئة الذهبية في اعتماد الريادة في تطبيق أنظمة الطاقة وحماية البيئة (LEED Gold) للبناء الجديد، وشهادة الفئة البلاتينية في اعتماد الريادة، في تطبيق أنظمة الطاقة وحماية البيئة (LEED Platinum)، لعمليات المباني الحالية، وإدارتها بعد الانتهاء من مشروع للطاقة الشمسية، لافتاً إلى أن الجامعة تسعى حالياً للحصول على شهادة (LEED Zero). ولفت إلى أن توسعة مبنى الغرفة الجديد، تم تشييده وتصميمه ليحصل على شهادة الفئة البلاتينية لاعتماد الريادة في تطبيق أنظمة الطاقة وحماية البيئة «لييد»، وسيستخدم المبنى أنظمة الطاقة الشمسية، وتوربينات الرياح، لتوليد الطاقة الخاصة به، مؤكداً أن مواقف المبنى، تم تصميمها وفق شهادة اعتماد «المواقف الذكية»، التي تعتبر الاعتماد العالمي الوحيد الذي يقيس ويعترف بالمواقف المستدامة ذات الأداء العالي.

أفضل المؤسسات

يمثل الفائزون بجائزة «الريادة في الشرق الأوسط»، المقدمة من المجلس الأمريكي للمباني الخضراء 2021، أفضل مؤسسات الأعضاء في المجلس البالغ عددها 10 آلاف عضو، وهي شبكة من المهنيين الملتزمين، مع أكثر من 106 آلاف مشروع تجاري «لييد» في أكثر من 180 دولة ومنطقة حول العالم. وتبرز جهود الفائزين، كأمثلة استثنائية لقيادة الاستدامة بين شبكة قوية ومتنامية من المشاريع والشركات والأفراد.

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