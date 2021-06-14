«إعمار» تطلق «كايا 2» في « المرابع»

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

أطلقت «إعمار العقارية» المرحلة الثانية من مشروع فلل «كايا 2» في منطقة المرابع العربية الثالثة، بعد انتهاء مبيعات المرحلة الأولى.

وقالت مصادر لـ«البيان» إن الشركة تستهدف تقديم سلعة عقارية متفردة فتصميم فلل «كايا» معاصر يتيح لجميع الفلل إطلالة على الحديقة المركزية وتتميز التصاميم بوجود شرفتين إحداهما على السطح، فضلاً عن كون الفيلا مستقلة عن باقي الفلل المجاورة خلافاً لكل مجمعات الفلل في منطقة المرابع العربية الموصولة ببعضها البعض. تبدأ أسعار الفلل الجديدة من 3.5 ملايين درهم بمتوسط سعر يصل إلى 970 درهماً، وتبدأ المساحات من 3535 قدماً مربعاً وتتنوع بين 3 إلى 5 غرف نوم.

وتضم منطقة «المرابع العربية 3» مجمعات سكنية عدة من منازل التاون هاوس، وتحتضن حديقة مركزية تزيد مساحتها على 30 ألف متر مربع. فضلاً عن بوليفارد طوله 4 كيلومترات، والعديد من الحدائق ومناطق ألعاب الأطفال والمرافق الصحية والرياضية المناسبة لجميع أفراد الأسرة.وتمثل الحديقة المركزية وجهة اجتماعية وترفيهية تضم ساحة رئيسية ومروجاً ومناطق للمغامرات ومسار الباركور وحديقة التزلج ومنصات الشواء ومركز اللياقة البدنية ومسارات الهرولة وملعب الكريكيت.

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