قوة صناديق الإمارات تخفف تقلبات النفط

المصدر: دبي- سيد صالح

ذكر صندوق النقد الدولي أن ضخامة وقوة صناديق الثروة السيادية، التي تمتلكها الإمارات تُعد بمثابة قوة توازن مهمة تدعم اقتصاد الدولة في مواجهة التقلبات في أسعار النفط، مؤكداً أن الإمارات بامتلاكها لصناديق ثروة سيادية ذات أصول بقيم إجمالية هائلة تستطيع التعامل على نحو جيد مع تقلبات أسعار النفط، باعتبارها واحدة من أهم الدول المنتجة والمصدرة له على مستوى العالم، وتساعدها الصناديق على التخفيف من آثار تقلب أسعار النفط الاقتصادية السلبية إلى أقصى حد ممكن.وأفاد بأن نسبة الدعم المخصص لاستهلاك الوقود إلى الناتج المحلي للدولة تبلغ صفراً.

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