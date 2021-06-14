28 دولة ضمن قائمة أبوظبي «الخضراء»

المصدر: أبوظبي- البيان

كشفت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي عن «القائمة الخضراء» المحدثة للمسافرين القادمين إلى أبوظبي، التي تشمل 28 بلداً، حيث سيُعفى القادمون منها من فترة العزل عند زيارتهم إلى أبوظبي، وسيطلب منهم فقط إجراء اختبار بي سي آر عند الوصول إلى مطار أبوظبي. وتضم القائمة: أذربيجان، إسبانيا، أستراليا، إسرائيل، البرتغال، السعودية، الصين، ألمانيا، المغرب، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، أوزبكستان، آيسلندا، بروناي، بوتان، تايوان، جرين لاند، روسيا، سنغافورة، سويسرا، قيرغيزستان، كوريا الجنوبية، كوبا، مالطا، موريشيوس، مولدوفا، نيوزيلندا، وهونج كونج.

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