«جمعية المحاسبين» تنتخب مجلس إدارة جديداً وسيف المهيري رئيساً

المصدر: الشارقة - البيان

عقدت الجمعية العمومية لجمعية المحاسبين ومدققي الحسابات الإماراتية اجتماعها الـ23 عبر تقنية الاتصال المرئي وذلك للنظر في أعمال الجمعية للعامين 2019 و2020 وخطة النشاط والموازنة التقديرية لعام 2021 واعتماد التقارير الإدارية والمالية وإجراء انتخابات مجلس الإدارة الجديد.

ترأس الاجتماع سيف محمد بن عابد المهيري، رئيس مجلس الإدارة بحضور أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية وبحضور رضا حجازي من إدارة الجمعيات ذات النفع العام بوزارة تنمية المجتمع.

وجرى في الاجتماع انتخابات وتشكيل مجلس الإدارة الجديد، والتي تقدم فيها 19 عضواً عاملاً ممن استوفوا شروط الترشيح للدخول في المنافسة على 11 مقعداً لعضوية مجلس الإدارة المقبل.

وأسفر اجتماع الجمعية العمومية لجمعية المحاسبين ومدققي الحسابات الإماراتية عن انتخاب مجلس إدارة جديد يضم في عضويته 11 عضواً أساسيين واثنين احتياطيين تم اختيارهم بوساطة الأعضاء العاملين الذين شاركوا في اجتماع الجمعية العمومية.

نتائج

وأظهرت نتائج الانتخابات التي أجريت عن بُعد، وبإشراف من وزارة تنمية المجتمع، حصول سيف محمد بن عابد المهيري على أعلى عدد من الأصوات ثم جاء في المركز الثاني أحمد درويش محمد ثم تساوى في المركز الثالث بعدد الأصوات نفسه كل من عبدالرحمن إبراهيم الزرعوني وآمنة عبدالعزيز المهري وهشام علي الطاهر وقد جاء في المركز السادس من ناحية عدد الأصوات حمد أحمد جاسم العبدولي ثم الدكتور عبدالله علي آل بركت في المركز السابع فيما جاء نعيم الخطيب في المركز الثامن والدكتور حبيب درويش آل رحمة في المركز التاسع وجواهر أحمد البلوشي في المركز العاشر فيما حل في المركز الحادي عشر للأعضاء الأساسيين كل من سهام عبدالله الفلاحي وعبدالله علي مبارك بو سمرة اللذين حصلا على أصوات متساوية ما أدى إلى إجراء قرعة بينهما وفقاً للنظام الأساسي للجمعية، وهو ما أسفر عن حصول عبدالله بو سمرة على عضوية مجلس الإدارة عضواً أساسياً في مجلس الإدارة بعد فوزه في انتخابات الإعادة بينهما، بينما عدت سهام الفلاحي العضو الاحتياطي الأول لمجلس الإدارة، وتم تثبيت علي السلحدي عضواً احتياطياً ثانياً وكان قد تساوى مع أحمد الحوسني في المركز الثالث عشر من ناحية ترتيب عدد الأصوات.

وفي نهاية الاجتماع توجه سيف محمد بن عابد المهيري بالشكر لأعضاء الجمعية العمومية وكذلك ممثلي وزارة تنمية المجتمع بإدارة الجمعيات ذات النفع العام وإدارة تقنية المعلومات على الجهد والتنظيم في إدارة الاجتماع وكذلك تهنئة أعضاء المجلس المنتخب للدورة الجديدة.

يذكر أن جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات الإماراتية تم إشهارها بالقرار الوزاري رقم 227 لوزارة تنمية المجتمع عام 1997 ومقرها بمكاتب مركز الأعمال بقناة القصباء في مدينة الشارقة وبلغ عدد أعضائه 4690 عضواً ما بين أعضاء عاملين ومنتسبين في نهاية عام 2020.

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