جمارك دبي تشرك المعنيين بالتصميم الجديد لميثاق سعادة العملاء

المصدر: دبي- البيان

عقدت جمارك دبي، ممثلة في إدارة إسعاد العملاء، لقاءات موسعة منفصلة، عبر تقنية الاتصال المرئي مع العملاء، الشركاء وعدد موظفي الإدارة العليا في الدائرة، لإشراكهم في تصميم التحديث الجديد لميثاق سعادة العملاء، ومراجعته وتقييمه وتعديله، بما يضمن تطوير الخدمات المقدمة للعملاء بشكل مستمر، وذلك تماشياً مع متطلبات المبادئ والتعليمات والقواعد المنصوص عليها في مواصفة الجودة «آيزو 10001:2007»، إضافة إلى تطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

وقال إدريس بهزاد مدير إدارة إسعاد العملاء في جمارك دبي: أطلقت جمارك دبي في 2015، حملة (مستانس - Are you happy)، لقياس مؤشر سعادة العملاء، استجابة لمبادرة قياس سعادة الناس في إمارة دبي. ويعد «المجلس الاستشاري لجمارك دبي»، الأول من نوعه جمركياً على مستوى العالم، وهو إحدى مبادرات الدائرة، التي تمثل جسراً للتواصل المباشر بين الدائرة وعملائها، للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، والعمل على تنفيذها، ويترأسه المدير العام للدائرة، وأعضاؤه هم رؤساء مجالس الأعمال، البالغ عددها 14 مجلساً.

وأضاف: لأننا نسعى باستمرار إلى تحديث الميثاق بشكل يعكس توقعاتهم المتعلقة بمستوى الخدمة المقدمة، فإننا نرحب بآرائهم، من خلال جميع قنوات التواصل المتاحة.

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