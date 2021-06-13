اجتماع تنسيقي بين دائرتي المالية في عجمان وأم القيوين

المصدر: عجمان- البيان

استقبلت دائرة المالية بحكومة عجمان، وفداً من الدائرة المالية لحكومة أم القيوين، في اجتماع تنسيقي، للاطلاع على أفضل الممارسات التي تتبعها مالية عجمان في إدارة سجل الموردين في الحكومة والأنظمة المستخدمة. حضر الاجتماع وليد الزرعوني رئيس قسم الخدمات الإدارية بدائرة المالية بحكومة عجمان، وممثلو مالية أم القيوين.

وخلال الاجتماع، اطلع وفد مالية أم القيوين، على أفضل التجارب لدى مالية عجمان، والإجراءات الإدارية والمالية التي تتبعها في هذا الصدد، وتمت الإجابة عن كافة الاستفسارات حول النظام المتبع لإدارة سجل الموردين.

كما تم استعراض آلية تحديد الرسوم، وإمكانية تسجيل الموردين الذين لديهم رخص تجارية من خارج الإمارة في النظام، وكيفية عمل التنبيهات. كما استعرض الاجتماع التحديات التي قد تتم مواجهتها عند تطبيق النظام.

وقال وليد الزرعوني: ندرك أهمية التعاون بين الحكومات المحلية للارتقاء بالأداء والعمل المالي على المستوى الوطني. نحن سعداء بعقد هذا الاجتماع مع دائرة المالية بحكومة أم القيوين، لتبادل الخبرات والمعرفة، وإطلاعهم على أفضل الممارسات التي نتبعها لتلبية احتياجات الموردين.

من جانبها، قالت وداد آل علي ممثلة دائرة المالية بحكومة أم القيوين: يأتي هذا الاجتماع، في إطار حرصنا على تنفيذ مبادرات استراتيجية، من شأنها أن تسهل على المؤسسات والمستثمرين مزاولة الأعمال، وذلك لتمكين قطاع الأعمال من النمو، وتنشيط الحركة الاقتصادية. ونثمن جهود دائرة المالية بحكومة عجمان، وتعاونهم المستمر، حيث إن الاستفادة من التجارب والممارسات التي يتبعونها، ستساعدنا في تقديم العديد من التسهيلات التي تعود بالنفع على المستثمرين وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة.

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