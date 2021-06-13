«براند كابيتال» تبرم شراكة مع «قسم المسؤولية الاجتماعية لمجموعة الأهلي القابضة»

المصدر: دبي - البيان

أبرمت وكالة الإبداع الإماراتية «براند كابيتال»، التابعة لـ«أيانا القابضة»، مؤخراً شراكة مع «قسم المسؤولية الاجتماعية لمجموعة الأهلي القابضة» التي تدعم الشباب والنساء العرب من خلال برامج ريادة الأعمال الاجتماعية في أنحاء العالم.

وستجمع الشراكة بين خبرة المؤسستين وتجاربهما في مجال عمليهما، وتبني على هذه الخبرة والتجارب المشتركة بهدف تمكين الجيل الناشئ من صنّاع التغيير من المساعدة في حل أكثر المسائل الاجتماعية إلحاحاً في المنطقة عبر توفير الحلول الإبداعية. وستدعم «براند كابيتال» روّاد الأعمال الاجتماعيين فيما يخص جميع احتياجاتهم الإبداعية، والإعلامية، والرقمية، والتصميمية، في حين سوف يوفّر لهم «قسم المسؤولية الاجتماعية لمجموعة الأهلي القابضة» الإرشاد المهني لتعزيز مهاراتهم ومعارفهم الريادية.

ويجمع الفريقان جهودهما المشتركة في إيجاد فرص جديدة في الإمارات لشركة «تابيتو» المصرية الناشئة، وهي خطوة ترمي إلى دعم المجتمعات المحلية من خلال عمليات الدمج والتطوير الاقتصادي للنساء في المنطقة. وتهدف شركة «تابيتو» التي أسسها في الريف المصري أحمد سامي الذي كان مُعجَباً بصناعة السجاد التقليدية، إلى مساعدة النساء في القرى على عرض السجاد الذي يصنعنه بأيديهن. وتوظف الشركة الناشئة حالياً أكثر من 50 امرأة وتساعدهن في كسب قوتهن، بحيث يسهم ذلك في تحسين مستوى معيشة عائلاتهن. وقد أبدت مجموعة من الفنادق في الإمارات بما في ذلك فنادق ومنتجعات «فيدا» وفنادق ومنتجعات «موفنبيك» اهتمامها بدعم شركة «تابيتو» الناشئة، عبر عرضها لقطع السجاد المصنوعة يدوياً والترويج لها.

وقالت دينا البليني، الشريكة الإدارية في «براند كابيتال»: نعمل في «براند كابيتال» على ترك أثر إيجابي على العالم المحيط بنا من خلال تبنّي الابتكار وإطلاق المبادرات البيئية والاجتماعية. ونؤمن أن واجبنا يمتد ليتجاوز مجرّد مساعدة العلامات التجارية في مجالي التصميم والتواصل، فنقوم بتطبيق أفكارنا الإبداعية في مجالات التنمية الاجتماعية لإحداث تغيير إيجابي في حياة الناس.

وتعكس هذه الشراكة رؤية الإمارات التي تهدف إلى تعزيز ريادة الأعمال من خلال مجموعة واسعة من الأنشطة التي تشمل حاضنات الأعمال، ومسرّعات الأعمال، وفرص التمويل. وتدرك «براند كابيتال» و«قسم المسؤولية الاجتماعية لمجموعة الأهلي القابضة» أن روّاد الأعمال الناشئين لهم دور استراتيجي في قيادة التنمية والنمو المستدام في المنطقة، حيث يعملون على تلبية الحاجات المجتمعية المستجدة من خلال إيجاد حلول مبتكرة، والمقاربات العملية، وإقناع المجتمعات بالتفكير بطرق مختلفة.

وتضم قائمة عملاء «براند كابيتال» العديد من الشركات من الولايات المتحدة الأمريكية إلى السعودية، كما تمتلك الشركة المنصة المناسبة التي تسمح لأقسام المسؤولية الاجتماعية لعملائها بالانطلاق نحو آفاق جديدة.

وتأسس «قسم المسؤولية الاجتماعية لمجموعة الأهلي القابضة» في عام 2008 وهو يطمح إلى تطوير الشباب العربي والعالمي عبر بناء مهاراته، وزيادة حجم اطلاعه، فضلاً عن تعزيز عملية تمكين المرأة. وتمكن القسم على مدار 13 عاماً من توسيع عملياته إلى خارج الإمارات، حيث بات موجوداً في 15 دولة أخرى من فلسطين إلى فرنسا. وتشمل قائمة أنشطته مجموعة من المبادرات بما في ذلك «منتدى الشباب العربي»، و«المرأة من أجل الأعمال» و«مبادرة دعم الشركات للقضايا».

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