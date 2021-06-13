«رأس الخيمة العقارية» تعلن بيع المرحلة الأولى من فلل ماربيا

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أعلنت شركة رأس الخيمة العقارية بيع الفيلات الشاطئية الحصرية بالكامل بمشروع ماربيا. ويتكون مشروع الواجهة البحرية من مجموعة من الفيلات فئة الـ«تاون هاوس» المؤلفة من غرفتين وثلاث غرف نوم، والفلل المكونة من أربع وخمس غرف نوم.

وقال محمد الطير، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة رأس الخيمة العقارية: شهد المشروع إقبالاً ملحوظاً من المستثمرين والمشترين، وهو أمر مشجع للغاية. ونعمل حالياً على استكمال عمليات الإنشاء والتطوير، ما يعني إضافة المزيد من الفلل الفاخرة المتاحة للشراء. وتعمل شركة رأس الخيمة العقارية على إنجاز المشروع ضمن الإطار الزمني المحدد.

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