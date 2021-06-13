«بلووم القابضة» تباشر البناء بمشروع الضي بعد شهر من إطلاقه

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة بلووم القابضة، مباشرة أعمال البناء بموقع مشروع الضي بعد شهر واحد من إطلاقه. وسيضم «الضي» 181 وحدة تاونهاوس.

وقالت بلووم القابضة: يمثل تدشين المشروع نجاحاً للشركة. ويأتي إطلاق المشروع متعدد الاستخدامات تماشياً مع استراتيجية بلووم الرامية إلى المساهمة في تلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية المتميزة في جميع أنحاء الإمارات.

ومن المقرر استكمال المشروع خلال الربع الثالث من عام 2023، ويقع الضي على كورنيش القرم الشرقي في مدينة أبوظبي، على مقربة من المعالم والوجهات الرئيسية، بما في ذلك متنزه خليفة ومدينة زايد الرياضية وجامع الشيخ زايد الكبير.

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