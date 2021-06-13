3.45 مليون برميل إنتاج الإمارات من النفط الخام خلال مايو

المصدر: دبي - عمرو عادل

ارتفع إنتاج دولة الإمارات من النفط الخام بنسبة 4.4 % على أساس شهري، بما يعادل 3.45 ملايين برميل خلال مايو الماضي، بحسب أحدث بيانات صادرة عن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وبلغ إنتاج الدولة بنهاية الشهر الماضي نحو 81.84 مليون برميل، خلال مايو الماضي، مقابل 78.39 مليون برميل في أبريل السابق عليه.

وبحسب البيانات، التي جاءت ضمن التقرير الشهري للمنظمة، فإن الإنتاج اليومي من النفط في الإمارات سجل ارتفاعاً طفيفاً بنحو 1 % تعادل 27 ألف برميل، إلى 2.640 مليون برميل يومياً، مقابل 2.613 مليون برميل في الشهر السابق. وتمثل حصة الدولة وهي ثالث أكبر منتج في أوبك، نحو 10.4 % من إجمالي إنتاج الدول الأعضاء الـ13 للمنظمة، والبالغ 25.463 مليون برميل يومياً في مايو الماضي، بزيادة 390 ألف برميل في اليوم. وزادت السعودية، أكبر منتج للنفط في أوبك، بمقدار 345 ألف برميل يومياً إلى 8.466 ملايين برميل يومياً خلال الشهر الماضي، مقابل 8.12 ملايين برميل في أبريل.

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