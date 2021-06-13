شباب الإمارات يفضلون تطبيقات الواقع الافتراضي في التسوق

المصدر: دبي - البيان

أظهر تقرير صادر عن شركة «يوغوف» البريطانية لأبحاث الإنترنت أن 53 % من المتسوقين الشباب في الإمارات، من فئة 18 إلى 24 عاماً، يفضلون استخدام تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز في تجارب التسوق.

ويهدف التقرير الذي يحمل عنوان «تجارة التجزئة الدولية عبر كل القنوات في عام 2021» لرصد وتحليل التغيرات والاتجاهات السائدة في تجارة التجزئة على مستوى العالم بعد تفشي جائحة «كوفيد 19». ويغطي التقرير تجارب التسوق بشقيها التقليدي والإلكتروني.

وأفادت نتائج التقرير بأن نسبة تفضيل الشباب الإماراتي لاستخدام تطبيقات الواقع الافتراضي والمعزز في التسوق فاقت النسبة العالمية التي جاءت دون الــ 50 % قليلاً. وأوضح التقرير أن غالبية من يفضلون تطبيقات الواقع الافتراضي والمعزز عند التسوق يرغبون باستخدامها في تجارب شراء الملابس، أكثر من تجارب شراء المنتجات التقنية، ألعاب الفيديو والأثاث.

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