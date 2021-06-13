ارتفاع في قيمة التحويلات من الإمارات

المصدر: دبي - سيد صالح

رصدت شركة «ناو موني» للخدمات المصرفية الرقمية وتحويل الرواتب نمواً في قيمة التحويلات المالية الصادرة من الإمارات خلال الأشهر القليلة الماضية، بخاصة الفترة التي تزامنت مع شهر رمضان وعيد الفطر المبارك.

وبحسب تقرير أصدرته الشركة، فإن دولاً بعينها هي التي شهدت أعلى الارتفاعات في قيمة التحويلات الواردة إليها من الإمارات خلال الفترة المذكورة، وهي باكستان، الهند، سريلانكا وغانا.

وذكر التقرير أن باكستان تحديداً كانت الأعلى في نسبة الارتفاع، حيث بلغ متوسط قيمة الحوالة الواحدة من الإمارات إلى باكستان خلال الفترة من بداية رمضان وحتى نهاية عيد الفطر 682 درهماً، وبارتفاع نسبته 59 %، بالمقارنة مع المتوسط على مدى الـ 11 شهراً التي سبقت بداية رمضان.

وبلغ متوسط قيمة الحوالة الواحدة من الدولة إلى سريلانكا 655 درهماً، بالمقارنة مع 473 درهماً على مدى الـ 11 شهراً قبل بداية رمضان.

فيما كانت الهند هي الأعلى في متوسط قيمة الحوالة الواحدة الواردة إليها خلال الفترة من رمضان وحتى نهاية عيد الفطر، حيث بلغ المتوسط 744 درهماً.

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