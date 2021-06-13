«فيتش» تثبت تصنيف موانئ دبي العالمية

المصدر: دبي - سيد صالح

أعلنت مؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتماني عن تثبيت تصنيفها للجدارة الائتمانية على المدى الطويل لموانئ دبي العالمية المحدودة عند «BBB-»، وعلى المدى القصير عند «F3»، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأفادت «فيتش» في تقرير أصدرته أمس بأن تصنيفها الائتماني لموانئ دبي العالمية يحقق التوازن بين ملف الأعمال التجارية المتنوع إلى حد هائل لديها، وبين هيكل ديونها التي تُسدد دفعة واحدة وكذلك ديونها غير المضمونة.

وذكر التقرير أن «فيتش» تنظر إلى الملف الائتماني لموانئ دبي العالمية مع شركة الموانئ والمناطق الحرة العالمية، وهي الشركة الأم، ذلك أن التدفقات النقدية التي تولدها موانئ دبي العالمية تخدم مجموعة الشركات ضمن الشركة الأم ككل.

وأوضح التقرير أن أصول موانئ دبي العالمية أظهرت مرونة في عام 2020 في مواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة «كوفيد19»، حيث لم يتجاوز الانكماش في حجم أصولها على مدار العام 1.8% فقط، استناداً إلى تطبيق مبدأ المثل بالمثل. وأكد التقرير أن شبكة الموانئ التي تمتلكها موانئ دبي العالمية تتسم بالتنوع والمرونة، كونها تنتمي إلى خامس أكبر مشغل لموانئ الحاويات على مستوى العالم، بحصة سوقية تبلغ نسبتها حوالي 9%، ومتوسط عمر أطول لعقود الامتيازات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز