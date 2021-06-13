«غرفة أبوظبي» تعزز التعاون التجاري مع بولندا

المصدر: أبوظبي - وام

بحث هلال محمد الهاملي نائب مدير عام غرفة أبوظبي للمراكز والمجالس الاستشارية، مع بافل جابلونسك نائب وزير خارجية جمهورية بولندا، بمقر الغرفة، سبل تعزيز آفاق التعاون الاستثماري والتجاري بين رواد الأعمال في أبوظبي وبولندا.

ورحب الهاملي بزيارة نائب وزير الخارجية البولندي، وأكد اهتمام غرفة أبوظبي ببلوغ التعاون التجاري والاستثماري المشترك بين رواد الأعمال البولنديين ونظرائهم في إمارة أبوظبي، إلى آفاق رحبة.

وشدد على الدور المهم التي تضطلع به الغرفة، لتوثيق الشراكات الدولية الفاعلة بين مؤسسات القطاع الخاص في إمارة أبوظبي، ونظيراتها في مختلف دول العالم.

واستعرض في هذا الصدد، مجموعة الخدمات والتسهيلات التي تقدمها الغرفة، سعياً للارتقاء بقطاع الأعمال في أبوظبي. من جانبه، أعرب نائب وزير الخارجية البولندي، عن أمله بتكثيف وتبادل الزيارات بين رواد الأعمال الإماراتيين، ونظرائهم في جمهورية بولندا، لافتاً إلى المزايا التي تقدمها بلاده، بهدف جذب الاستثمارات، وتشجيع الابتكار في مختلف المجالات الاقتصادية.

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