دبي مول يشهد إطلاق أول فروع سلسلة «البيك» في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

يشهد دبي مول قريباً افتتاح أول فروع سلسلة «البيك» الشهيرة في المملكة العربية السعودية لتقدم قائمة وجباتها للمرة الأولى لسكان الإمارات خلال التعاون مع «سيرف كويست لإدارة المطاعم» وهي شركة أسستها الوطنية القابضة ومقرها أبوظبي، حيث قررت البيك إطلاق علامتها التجارية المتفردة في دبي، لتقدم وجباتها الشهية والمقرمشة ومنتجاتها المتنوعة التي ترضي مختلف الأذواق في مطعمها الجديد بدبي مول الذي تبلغ مساحته 355 متراً مربعاً. وسيقدم المطعم مجموعة رائعة من أطباق الدجاج والمأكولات البحرية، إلى جانب خيارات المأكولات النباتية، مثل سندويشات ووجبات الفلافل، والعديد من الطلبات الجانبية الشهية والحلويات والمشروبات اللذيذة.

ومنذ تأسيسها في جدة في العام 1974، ارتفع عدد مطاعم البيك إلى أكثر من 120 فرعاً، لتؤكد أن الأطعمة التي تتميز بجودتها يمكن أن تجمع ما بين المذاق الاستثنائي والقيمة المتميزة، لتقدم أطباقاً لذيذة يستمتع بها الجميع. وكانت محطة CNN قد اختارت البيك كواحدة من ثماني سلاسل مطاعم للوجبات السريعة من جميع أنحاء العالم تستحق تذوق أطباقها، وبخاصة وأن البيك قد نجحت في بناء قاعدة عريضة من المعجبين في جميع أنحاء المملكة، وحققت علامتها التجارية انتشاراً مذهلاً. وقد افتتحت البيك أخيراً أول مطعم في العالم يضم 8 مسارات للطلب عبر السيارات في مدينة تبوك شمال المملكة العربية السعودية، حيث امتدت صفوف السيارات إلى أكثر من أربعة كيلومترات.

قررت البيك إطلاق علامتها التجارية المتفردة في دبي، لتقدم وجباتها الشهية والمقرمشة ومنتجاتها المتنوعة التي ترضي مختلف الأذواق في مطعمها الجديد بدبي مول الذي تبلغ مساحته 355 متراً مربعاً. وسيقدم المطعم مجموعة رائعة من أطباق الدجاج والمأكولات البحرية، إلى جانب خيارات المأكولات النباتية، مثل سندويشات ووجبات الفلافل، والعديد من الطلبات الجانبية الشهية والحلويات والمشروبات اللذيذة.

وعن افتتاح الفرع الجديد، قال يزن ملحيس، المدير العام بشركة البيك للأنظمة الغذائية في الإمارات العربية المتحدة معلقاً، «تمكنت البيك من تحقيق مكانة متميزة بوصفها مطعم المأكولات الأشهر في المملكة العربية السعودية، بفضل تفاني أعضاء الفريق وجديتهم في العمل، وحرصهم على بذل كل الجهود لتقديم مأكولات بجودة استثنائية يفضلها العملاء في جميع الأوقات. لقد حقق إطلاق البيك أخيراً في البحرين نجاحًا كبيرًا برغم التحديات الحالية، ويسعدنا أن نوسع نطاق تواجدنا مع أول فروع البيك في الإمارات، فنحن نتطلع إلى شراكة مثمرة مع سيرفكويست، وسنواصل البحث عن فرص جديدة لخدمة عملائنا الأوفياء في أي مكان يحتاجون فيه للبيك».

من جانبه، قال كريم حاجعلي، الرئيس التنفيذي لشركة سيرف كويست لإدارة المطاعم معلقاً، «الكثيرون من زوار المملكة العربية السعودية يعودون إلى بلادهم وهم يحملون ذكريات رائعة عن البيك، وبالمثل فإن السعوديين وبعض المقيمين خارج المملكة كثيراً ما يجدون أنفسهم يتوقون إلى الأطباق التي يقدمها المطعم، ويسعدنا أن نقدمها لهم بالإمارات. ونحن فخورون للغاية بشراكتنا مع هذه العلامة التجارية المحبوبة مع انطلاقها في الإمارات العربية المتحدة بعد طول انتظار، ويسعدنا أن نقدم للعملاء في دبي مذاق أطباق البيك الشهية التي تميزت بتفردها في المملكة».

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