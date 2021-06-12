دبي الثانية عالمياً ضمن أكثر الوجهات رواجاً على «تيك توك»

المصدر: دبي - اليازية البدواوي

احتلت مدينة دبي المرتبة الأولى عربياً والثانية عالمياً ضمن تصنيف لوجهات السفر الـ 10 الأكثر رواجاً على منصة «تيك توك»، والذي أجراه موقع علامة السفر التجارية «يو إس إي باونس».

ووجد التصنيف أن العديد من رواد الفضاء الرقمي لجأوا للاستمتاع بمقاطع فيديو منصة «تيك توك» كوسيلة للتسلية والتعرف على وجهات بعيدة، وهو ما أثبته تحليل بيانات (عدد مرات المشاهدة) للوسوم وعلامات التصنيف الشهيرة لتلك الوجهات والمواقع العشرة الأكثر رواجاً على منصة مشاركة الفيديو الشهيرة.

وتفوقت دبي على مدن كلندن وباريس وبرشلونة، لتؤكد مكانتها كوجهة سياحية عالمية شهيرة، إذ حصدت دبي المركز الثاني في التصنيف بنحو 37 مليار مشاهدة للمقاطع التي استهدفت المدينة، حيث اشتهرت دبي ببنيتها الأساسية فائقة الحداثة وفنادقها الفاخرة ومتاجرها ومطاعمها ومبانيها العصرية، وأسلوب الحياة المفعم بالحيوية، وفقاً للتصنيف.

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