«المشرق» يستعين بخدمات المساعد الافتراضي «بنك أسيست»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «كور دوت إيه آي»، المتخصصة في مجال برمجيات الذكاء الاصطناعي المخصّص للمحادثة، عن دخولها في شراكة مع بنك المشرق، في سبيل تعزيز المشاركة الرقمية والدعم الرقمي للعملاء من خلال الذكاء الاصطناعي المخصّص للمحادثة.



ويشتهر بنك المشرق، بكونه أول من يقوم بتسويق ابتكارات تكنولوجيا خدمة العملاء، سوف يستخدم منتج المساعد الافتراضي «بنك أسيست» من شركة «كور» لتقديم خدمة ذاتية شخصية وتمكين سرعة حل استفسارات العملاء باللغتين العربية والإنجليزية.



وستمكّن هذه الشراكة عملاء بنك المشرق المصرفيين من الأفراد الذين يزيد عددهم على نصف مليون عميل من استخدام صوتهم أو الرسائل في قناة الاتصال التي يختارونها لإجراء أكثر من 100 معاملة مصرفية للأفراد. وهذا سيتيح لفريق خدمة العملاء في البنك تخصيص المزيد من الوقت للعملاء في التفاعلات المتقدمة، مما يجعل خدمة بنك المشرق أكثر تخصيصاً.



وقال توماس شيريان، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الشؤون التقنية لدى بنك المشرق، في سياق تعليقه على الأمر: «يدرك بنك المشرق أهمية بناء علاقات قوية وطويلة الأجل، ونحن نرى في اعتماد الذكاء الاصطناعي المخصّص للمحادثة قفزة تكنولوجية إلى الأمام في مجال الخدمات المصرفية للعلاقات. لقد أصبح عملاؤنا يتوقعون منا خدمة عملاء عالمية المستوى، ومن خلال تعاوننا مع شركة «كور» لتزويدنا ببرمجيات الذكاء الاصطناعي المخصّص للمحادثة، لا نأمل في تلبية توقعاتهم وحسب، بل نطمح إلى تجاوزها. وقع اختيارنا على شركة «كور» بفضل تطور برمجياتها الخاصة بالتعرف على النية وإدارة الحوار، وكذلك لسهولة استخدامها، وهي عوامل ستمكّن عملائنا من الحصول على دعم أفضل لجميع متطلباتهم المصرفية».



من خلال معالجة اللغات الطبيعية، وهي فرع من فروع الذكاء الاصطناعي، يقوم «بنك أسيست» بتفسير استفسارات العملاء المقدمة بالصوت أو النص، يتواصل مع أنظمة المكتب الخلفي للبنك لتنفيذ المعاملات، وينتقل بسلاسة إلى عميل مباشر عند الضرورة. عندما ينتقل العملاء من قناة اتصال إلى أخرى، أو يعودون إلى البنك للحصول على خدمة لاحقة، أو ينتقلون إلى عميل مباشر، يحتفظ المساعد الافتراضي بسياق المحادثات التاريخية لضمان تجربة متسقة. تم تطوير «بنك أسيست» على منصة «كور» التي لا تتطلّب رمزاً وهو متكامل مسبقاً مع الأنظمة المصرفية الشائعة وتطبيقات الجهات الخارجية.



من جانبه، أشار راج كونيرو، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «كور»: «نحن نستهدف رحلة تجربة العملاء بأكملها. سنقوم بالتعاون مع بنك المشرق بتوفير تجربة رقمية فعلية تجعل الخدمات المصرفية ممتعة للعملاء. نريد معالجة تحديات الخدمة الذاتية المحدودة وغير المخصصة التي يواجهها عملاء الخدمات المصرفية عادة من خلال جلب قدرات الذكاء الاصطناعي المخصّص للمحادثة، والتي يمكن أن تعمل على أتمتة التفاعل التجاري الروتيني وجعل التكنولوجيا أكثر ذكاءً، ممّا يساعد البنوك على بناء كفاءات جديدة يمكن أن تعزز نموّها وتوسعها».



كما سيستفيد بنك المشرق من «بنك أسيست»، وهو منتج مركز الاتصال كخدمة من «كور»، لأتمتة دعم العملاء على السحابة. من خلال نقل بروتوكول بدء الجلسة (إس آي بيه) بسيط، يقوم «بنك أسيست» بتحويل المكالمات إلى محادثات دعم مؤتمتة ورقمية. كما يوفر «بنك أسيست» إلى العملاء خاصية التعرف الآلي على الكلام وخاصية تحويل النص إلى كلام، مما يسهل على عملاء الاستجابة الصوتية التفاعلية وتحسين جمع تكنولوجيا الدعم الخاص بهم.

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