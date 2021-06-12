«ترينا سولار» الأفضل في أداء الوحدات الكهروضوئية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة ترينا سولار، مزود حلول الطاقة الكهروضوئية، عن حصولها مجدداً على تصنيف الشركة صاحبة الأداء الأفضل المرة السابعة على التوالي، بفضل المستوى المتميز لوحداتها الكهروضوئية من ناحية الأداء والموثوقية.

ويستند هذا التصنيف إلى النتائج الأخيرة للاختبار السنوي والعالمي للوحدات الكهروضوئية ضمن تقرير قياس موثوقية الوحدة الكهروضوئية 2021، والصادر عن بي في إيفوليوشن لابس، المختبر المستقلّ والرائد في اختبار الوحدات الكهروضوئية.



وفازت الشركة بهذا التصنيف المرة السابعة على التوالي بناءً على نتائج برنامج تقييم المنتج الخاص بالتقرير، بعد إجراء عمليات معاينة وفحص صارمة للمصنع في الأشهر الـ18 الماضية. وصُمِّم البرنامج ليحدّد بشكلٍ مستقلّ أفضل الشركات أداءً في تصنيع المنتجات الكهروضوئية من ناحية الجودة والمتانة، مع التركيز على تقييم أداء الألواح الكهروضوئية من ناحية التدوير الحراري والحرارة الرطبة والحمل الميكانيكي الديناميكي والتدهور المستحث المحتمل وملفات PAN وما إلى ذلك.



وقال تريستان إيريون لوريكو، رئيس وحدة الأعمال الكهروضوئية في مختبر بي في إيفوليوشن لابس: «حققت ترينا سولار إنجازاً غير مسبوق بحصولها على لقب الشركة صاحبة الأداء الأفضل في جميع تقارير قياس موثوقية الوحدة الكهروضوئية الصادرة عن مختبر بي في إيفوليوشن لابس حتى اليوم. ويسرني نيابةً عن فريق المختبر أن أهنئ الشركة على التزامها الراسخ الحفاظ على المستوى ذاته وتميزها في الاختبارات المستقلة. ونتطلع إلى مواصلة اختباراتنا وتطبيقها على الوحدات الكهروضوئية فائقة الطاقة من ترينا سولار في الأشهر المقبلة».



من جانبه، صرّح كاو بو، نائب المدير العام لشركة ترينا سولار: «تلتزم ترينا سولار بفضل خبراتها الراسخة على مدى أكثر من 20 عاماً تطبيق معايير الاستدامة، من خلال توفير وحدات عالية الطاقة وعالية الكفاءة والأداء والموثوقية. وأظهرت وحداتنا عالية الموثوقية وذات الطاقة الفائقة، مثل وحدة فيرتكس، نتائج مثبتة في ما يتعلق بخفض تكاليف توازن الأنظمة والتكلفة المستوية للكهرباء وتحقيق معدلات توليد طاقة أعلى، وبالتالي توفير قيمة أعلى لعملائنا في جميع أنحاء العالم».



بدوره، قال أنطونيو خيمينيز، المدير العام نائب رئيس شركة ترينا سولار في الشرق الأوسط وأفريقيا: تعتمد مشاريع الطاقة الكهروضوئية على منتجات عالية الجودة تتميز بخواص تثبت أمام عامل الزمن، وتتنوع بين التصميم الهندسي والتمويل وغيرها. ولطالما حافظت منتجاتنا على موثوقية عالية وأداء قوي نتيجة التزامنا معايير الجودة أولاً، إذ شهدت ترينا سولار في غضون نصف عام منذ إطلاق ألواح فيرتكس طلبات بيع باستطاعة 10 جيجاوات تغطي سوقي المرافق والأسطح. نحن نضمن جودة منتجاتنا بضمان لا يضاهى مدة 25 عاماً.



ويُعدّ بي في إيفوليوشن لابس مختبراً عالمياً مستقلاً ورائداً في اختبارات الموثوقية والأداء، إذ اختبر حتى اليوم أكثر من 400 مجموعة من مكونات المواد المُصنّعة لدى أكثر من 50 شركة تصنيع. وتزود تقارير قياس موثوقية الوحدة الكهروضوئية مشتري تجهيزات الوحدات الكهروضوئية ومستثمري محطات الطاقة بيانات مستقلة ومتسقة لقياس مستويات الأداء والموثوقية ودعم الإدارة الفعالة للعلاقات مع الموردين.



وتمّ إطلاق النسخة الكاملة من تقرير قياس موثوقية الوحدة الكهروضوئية 2021 رسمياً من خلال ندوتين عبر الإنترنت في 26 مايو، إذ عُرضت وحدات ترينا سولار الـ210 بينما أخضع المختبر الوحدات الكبيرة لاختبارات برنامج تأهيل المنتج هذا العام.

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