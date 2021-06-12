"إينوك": الصحة والسلامة في العمل أسسٌ التنمية المستدامة

المصدر: دبي ــ البيان

مما لا شك فيه أن الصحة والسلامة في مكان العمل من أهم المقومات التي تسهم في تحقيق أهداف الشركات بحسب الخطط والبرامج الاستراتيجية، الأمر الذي يمثّل عنصراً رئيسياً في تنمية الاقتصاد الوطني، ويشكّل أساساً من أساسيات النجاح والازدهار، فصحّة وسلامة الموظفين في مكان عملهم ترفع من مستويات الإنتاجية، وتساعد في تعزيز السعادة والرفاه لكل من الموظفين وباقي أفراد المجتمع على حد سواء.



وللعام الثاني على التوالي، يأتي اليوم العالمي للصحة والسلامة في مكان العمل في ظل جائحة كورونا التي أثّرت بصورة كبيرة على الشركات وموظفيها حول العالم، ووضعت أمامهم الكثير من العوائق والتحديات لمتابعة أعمالهم تجنّباً للإصابة بالفيروس، الأمر الذي فرض على الشركات التركيز بشكل أكبر على قطاع الصحة والسلامة في مجال العمل للحفاظ على صحة الموظفين، وبالتالي حماية المجتمع ككل وضمان استمرارية الأعمال.



ولأننا في إينوك نؤمن بأن الموظف هو أهم أصول المجموعة، وهو الأساس الذي نرتكز عليه لتحقيق أهداف المجموعة الطموحة على كافة الصعد وفي جميع القطاعات، تعتبر مجموعة إينوك صحة وسلامة موظفيها في مكان العمل من أهم أولوياتها، وتحرص دائماً على مواكبة المعايير والمقاييس المتعلّقة بهذه المجالات، وذلك لما لها من أهمية بالغة في حماية الأرواح والممتلكات وتحقيق بيئة عمل آمنة وصحية، وبالتالي تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحقيق التميز. وبناءً على ذلك، نالت المجموعة العديد من الجوائز والشهادات في هذا المجال، كما أطلقت عدداً من المبادرات والاستراتيجيات التي تهدف إلى تعزيز الصحة والسلامة لموظفيها في مكان العمل على امتداد قطاعات إينوك المتنوعة.



فقد فازت إينوك أخيراً بجائزة «سيف الشرف» المرموقة من «مجلس السلامة البريطاني» تقديراً لتميزها في مجالات إدارة أخطار الصحة والسلامة المهنية؛ لتصبح بذلك واحدة من 66 جهة عمل تحصد هذه الجائزة المرموقة على مستوى العالم، حيث نالت المجموعة هذا التكريم نظراً للجهود التي بذلتها في سبيل ضمان الصحة والسلامة في مقراتها الرئيسية، وخاصة خلال جائحة «كوفيد 19». أما بالنسبة لإنجازات الشركات التابعة للمجموعة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر حصول شركة غاز الإمارات وشركة إيبكو لخدمات الوقود على تقييم 5 نجوم وجائزة «سيف الشرف» من مجلس السلامة البريطاني.



وللفوز بجائزة «سيف الشرف»، يتعين على المؤسسات حصد تقييم 5 نجوم في مخطط مجلس السلامة البريطاني للتدقيق في مجال الصحة والسلامة، وهي الخطة الاستراتيجية التي خضعت لها مجموعة إينوك بين أغسطس 2019 ونوفمبر 2020. والتي تتمثل بعملية تدقيق صارمة يتم إجراؤها ميدانياً وتستند إلى نموذج محدد للمعايير التي أقرها المجلس، حيث سبق لمجموعة إينوك أن حصلت على تصنيف 5 نجوم في مجال إدارة الصحة والسلامة المهنية.



من جانبٍ آخر، سجّلت مجموعة إينوك منذ بداية 2021 صفر معدل تكرار إصابات العمل (LTIFR)، وبلغ المعدّل الإجمالي المقيد لتكرار الإصابة (TRIFR) في أعمال المجموعة صفر أيضاً، ما يسلّط الضوء على مدى التزام المجموعة باتباع أفضل معايير وممارسات الصحة والسلامة والبيئة.



وضمن مشاركة المجموعة في إكسبو 2020 دبي كشريك الطاقة المتكاملة، افتتحت إينوك فبراير الماضي محطة الخدمة المستقبلية التي بدأت فيها أعمال البناء والتشييد في شهر أغسطس من عام 2019، وسجّلت مجموعة إينوك خلال هذه الفترة 400 ألف ساعة عمل، دون أي إصابة عمل (LTI)، مما يؤكد التزام المجموعة بالامتثال لأرقى معايير الصحة والسلامة والبيئة.



كما افتتحت المجموعة أخيراً مركز الاستجابة للطوارئ المخصص للتعامل مع الحالات الطارئة في شركات المجموعة على مدار الساعة.



أما فيما يتعلق بالإجراءات المتبعة لمكافحة جائحة «كوفيد 19»، فقد وفّرت المجموعة بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع لقاح «كوفيد 19» لكافة موظفيها، حيث حصل أكثر من 18,000 من الموظفين وعائلاتهم على جرعتي اللقاح، إضافةً إلى تنظيم حملات فحص PCR مجانية للموظفين في المقر الرئيسي للمجموعة. كما طبّقت المجموعة برنامجاً صارماً للفحوصات الدوريّة المنتظمة وإجراءات التعقيم في المرافق السكنية المخصصة التي يقطنها موظفوها، وذلك ضمن جهود المجموعة الرامية إلى ضمان صحة وسلامة نحو 6 آلاف من موظفيها في هذه المرافق، وتماشياً مع جهود الدولة لمواجهة تحديات انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».



وفي خطوة تعكس التزام إينوك بممارسات الصحة والسلامة والبيئة، أطلقت المجموعة مبادرة في هذا المجال تهدف إلى ترسيخ قيم الصحة والسلامة والبيئة كعناصر محورية ومسؤولية رئيسية بالنسبة لجميع الموظفين. وتتطلع المبادرة إلى جعل ثقافة الصحة والسلامة والبيئة أولوية أساسية في جميع وحدات عمل المجموعة.



وتتضمن المبادرة تطبيق القواعد التسع للحفاظ على الحياة التي وضعها الاتحاد الدولي لمُنتجي النفط والغاز، والتي تعدّ أساسية لحماية العاملين في القطاع من خلال منع الحوادث. كما طرحت مجموعة إينوك خطة العمل السنوية للصحة والسلامة والبيئة تتضمن 18 بنداً رئيسياً للبرامج على هذا الصعيد تقوم على اتخاذ التدابير والإجراءات الاستباقية للحد من المخاطر في كافة أعمالها. وشملت المبادرة إطلاق سلسلة من التدريبات الافتراضية للموظفين حول «القواعد المنقذة للحياة»، والتي حققت مشاركة واسعة بين موظفي المجموعة بلغت أكثر من 92% من إجمالي العاملين في إينوك.



إن اليوم العالمي للصحة والسلامة في مكان العمل هو مناسبة مهمّة للتأكيد على ضرورة الالتزام بآلية شاملة للتعاون على تطبيق إجراءات الصحة والسلامة، إضافة إلى اتباع نهج منظّم في تقييم تحسين الأداء في تطبيق إجراءات الوقاية والرقابة.



ولا يخفى على أحد سجلُّ دولة الإمارات العربية المتحدة الحافل بالإنجازات البارزة والالتزام القوي في مجال الصحة والسلامة في مكان العمل، إذ تؤمّن الإمارات توفير رعاية عادلة للموظفين والعمال بما يكفل حصولهم على حقوقهم ويراعي سلامتهم وصحتهم المهنية. فقد أطلقت الحكومة عدداً من المبادرات والتشريعات التي تضمن سلامة العمال وصحتهم، والتي كان في مقدمتها حظر العمل في أوقات الظهيرة ونظام حماية الأجور وإطلاق مراكز توجيه لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم وتسهيل مهمة انخراطهم في المجتمع، إضافة إلى الجهود المستمرة لنشر ثقافة التوعية باشتراطات ومعايير الصحة والسلامة لضمان صحة وسلامة العمال في مواقع العمل من خلال تنفيذ عدد من المبادرات النوعية التي تستهدف كل من أصحاب العمل والعمال وباقي أفراد المجتمع لضمان استقرار بيئة العمل، وبالتالي تحقيق الازدهار والرفاه في جميع مناحي الحياة في دولتنا، للاستمرار في حركة النهضة والتقدّم التي يشهدها اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة نحو 50 عاماً أخرى من النجاح والتميّز.

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