دبي الثانية عالمياً ضمن أكثر الوجهات رواجاً على «تيك توك»

المصدر: دبي - اليازية البدواوي

احتلت مدينة دبي المرتبة الأولى عربياً والثانية عالمياً ضمن تصنيف لوجهات السفر الـ10 الأكثر رواجاً على منصة «تيك توك»، والذي أجراه موقع علامة السفر التجارية «يو إس إي باونس».



ووجد التصنيف أن العديد من رواد الفضاء الرقمي لجأوا للاستمتاع بمقاطع فيديو منصة «تيك توك» كوسيلة للهرب والوصول لوجهات بعيدة، وهو ما أثبته تحليل بيانات (عدد مرات المشاهدة) للوسوم وعلامات التصنيف الشهيرة لتلك الوجهات والمواقع العشرة الأكثر رواجاً على منصة مشاركة الفيديو الشهيرة.



وتفوقت دبي على مدن كلندن وباريس وبرشلونة، إذ حصدت دبي المركز الأول عربياً والثاني عالمياً، إذ أكدت الإمارات نفسها وجهة سياحية شهيرة للغاية على مدى العقدين الماضيين، لتحصد دبي المركز الثاني في التصنيف بنحو 37 مليار مشاهدة للمقاطع التي استهدفت المدينة الشرق أوسطية، ومن السهل معرفة شهرة دبي التي تعود في جزء منها لفنادقها الفاخرة ومتاجرها ومطاعمها ومبانيها الحديثة التي تزخر بالعصرية والثقافة، وأسلوب الحياة المفعم بالحيوية، وفقاً للتصنيف.



ووفقاً للتصنيف احتلت مدينة نيويورك المرتبة الأولى، وجاءت دبي في المركز الثاني، وإسطنبول في المركز الثالث، ولندن رابعة، وبرشلونة خامسة، وباريس سادسة، ومومباي بالمركز السابع، وهاواي ثامنة، وميامي تاسعة، وتورنتو في المركز العاشر.

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