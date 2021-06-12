«دبي لصناعات الطيران» تعيّن بنوكاً لبيع سندات

المصدر: دبي - رويترز

أظهرت وثيقة أن مؤسسة دبي لصناعات الطيران، إحدى أكبر شركات تأجير الطائرات في العالم، عيّنت مجموعة من البنوك لترتيب مكالمات مع مستثمرين في أدوات الدخل الثابت قبل إصدار مزمع لسندات مقوّمة بالدولار.



وعيّنت المؤسسة، المملوكة لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، «بي.إن.بي باريبا» و«كريدي أجريكول» «والإمارات دبي الوطني كابيتال» و«جيه.بي مورجان» و«ترست سيكيوريتيز»، وفقاً لما كشفته الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك.



وسيلي ذلك إصدار بالحجم القياسي غير محدد الأجل بحسب ظروف السوق. وجمعت المؤسسة 1.25 مليار دولار في صفقة سندات على شريحتين في يناير.

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