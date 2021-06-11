«السركال أفنيو» ضمن أروع 30 شارعاً في العالم

المصدر: (دبي - سيد صالح)

صُنّف «السركال أفنيو» ضمن قائمة أروع 30 شارعاً على مستوى العالم في 2021، والتي أصدرتها أمس شركة «تايم أوت» الإعلامية والترفيهية البريطانية، ونشرتها على موقعها الشبكي.

ونال «السركال أفنيو» المركز الــ 23 عالمياً، وهو الشارع العربي الوحيد الذي اختير ضمن القائمة.

واختارت «تايم أوت» الشوارع الــ 30 ضمن القائمة من واقع آراء 27000 مقيم في مختلف مدن العالم، إلى جانب آراء الخبراء المحليين في هذه المدن. واستندت جميع الآراء إلى أربعة معايير أساسية في المفاضلة بين الشوارع، وهي: الطعام، المرح، الثقافة، والمجتمع.

وذكرت «تايم أوت» في التقرير المُرفق بالقائمة أن «السركال أفنيو» يعد جيباً ثقافياً غير متوقع، بحكم موقعه في منطقة «القوز» الصناعية بدبي. وأوضح التقرير أنه بمجرد أن يخطو المرء داخل «السركال أفنيو» ويرى سلاسل القاعات الفنية التي يزخر بها، فسيكتشف بعضاً من أهم جوانب الفن النابض بالحياة والروعة في دبي.

حيث يعج الشارع بالكثير من البؤر الفنية والثقافية الجديرة بالاكتشاف، ما بين استوديوهات، وورش لتقطيع الزجاج، ودور عرض سينمائي، ومتاجر، ومكتبات الشوارع، وجميعها على مقربة من بعضها البعض، فضلاً عن باقة مذهلة من المقاهي الأنيقة التي يرتادها الكثير من الزوار لقضاء وقت ممتع بعد الظهيرة.

واستعرض التقرير بالأسماء بعضاً من أروع الأماكن داخل «السركال أفنيو»، مع سرد أبرز التجارب الفنية والترفيهية التي تقدمها لروادها، ومنها مكان رائع للتصوير ومشاهدة أحدث الأفلام الهندية، وكان هذا المكان في الأصل سفينة حاويات ثم جرى تحويلها إلى تحفة فنية.

وكانت صدارة القائمة من نصيب «شارع سميث» بمدينة «ملبورن» الأسترالية، فيما حل «باسيج دي سانت جوان» بمدينة «برشلونة» الإسبانية ثانياً، وجاء «ساوث بنك» بلندن ثالثاً.

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