سلسلة «حديث الخبراء» تنظم ندوتها العشرين

المصدر: دبي- البيان

نظمت سلسلة «حديث الخبراء»، المنصة التوعوية الاجتماعية التي تُقام تحت رعاية «مشاريع سالم أحمد الموسى»، الندوة الحوارية العشرين وذلك استكمالاً لنجاح الندوات السابقة.

في مناقشة عدد من أبرز المواضيع الهامة والقضايا الملحّة التي تشغل اهتمام المجتمع، بمشاركة نخبة من الباحثين وقادة الفكر والخبراء من مختلف المجالات الحيوية.

وتمحورت الندوة حول تعريف مفهوم «لغة الجسد» وأهميتها في التواصل ونقل الرسائل والتعبير عن المشاعر والأفكار، وإمكانية تكوين تفسير موحد لعناصر التواصل غير اللفظي، مثل تعابير الوجه وحركة الرأس والإيماءات ووضعية الجسم أثناء التواصل. وشهدت الندوة حضور الحارث الموسى، نائب رئيس مجلس إدارة «فالكُن ستِي أوف وندورز»؛ والدكتور سهيل البستكي، خبير ومستشار في لغة الجسد؛ ونادين ضاهر، مختصة في قواعد الإتيكيت ولغة الجسد؛ إلى جانب الباحث في الشؤون الاقتصادية جاسم البستكي، والذي تولى إدارة الندوة.

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