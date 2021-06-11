8.1 مليارات مكاسب الأسهم بدعم مشتريات المؤسسات والأجانب

المصدر: دبي - عمرو عادل

عززت الأسهم المحلية مكاسبها أمس في آخر جلسات الأسبوع، وربح رأسمالها ما يناهز 8.11 مليارات درهم مع استمرار تدفق السيولة من قبل الأجانب والمؤسسات على الأسهم ذات الأخبار الإيجابية.

وصعد سوق دبي بنسبة 0.37 % إلى 2842.41 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك والعقار والاستثمار، فيما زاد سوق أبوظبي طفيفاً بنحو 0.07 % عند 6716.13 نقطة.

مواصلاً مستوياته القياسية الجديدة بدعم أسهم البنوك والاستثمار والطاقة والصناعة. واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.7 مليار درهم، موزعة بواقع 1.46 مليار في أبوظبي و245.27 مليوناً بدبي. وجرى تداول 414.09 مليون سهم، منها 242.78 مليوناً في أبوظبي و171.31 مليوناً في دبي، عبر تنفيذ 7500 صفقة. سوق دبي ودعم سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك بنسبة 0.72%، مع صعود «الإمارات دبي الوطني» 1.1% و«دبي الإسلامي» 0.4%، وارتفع قطاع الاستثمار 0.63% مع ارتفاع «سوق دبي المالي» 0.88% و«دبي للاستثمار» 0.66%. كما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.23% مع صعود سهم «داماك العقارية» 1.56% إلى 1.30 درهم وهو سعر الاستحواذ نفسه المقدم من شركة «ميبل إنفست»، و«إعمار للتطوير» 1.34%، فيما قلل من مكاسب المؤشر العام السوق، تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.66% مع انخفاض «الإسلامية العربية للتأمين - سلامة» 1.4% و«دبي الإٍسلامية للتأمين وإعادة التأمين - أمان» 0.99%، وانخفض قطاع النقل 0.64% مع تراجع «العربية للطيران» 1.45% و«الخليج للملاحة» 0.31%، كما تراجع السلع 0.54%، وقطاع الخدمات 0.33%. وتصدّر «إعمار العقارية» النشاط بـ 71.04 مليون درهم، ثم «داماك العقارية» بنحو 62.47 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» 30.88 مليوناً. وجاء سهم «مصرف السلام البحرين» في صدارة الأسهم الرابحة بنحو 2.7%، فيما كان «الإمارات للمرطبات»، الأكثر هبوطاً بنسبة 5.3%.

واتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 70.95 مليون درهم محصلة شراء، منها 62.7 مليون درهم محصلة شراء الأجانب و8.25 ملايين محصلة شراء للخليجيين. في المقابل، اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 70.9 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 12.94 مليوناً محصلة بيع العرب و58.01 مليوناً محصلة بيع من المواطنين.

سوق أبوظبي

وواصل سوق أبوظبي الصعود للجلسة السادسة على التوالي بدعم قطاع البنوك، بعد ارتفاعه بنسبة 0.03%. وارتفع قطاع الاستثمار 0.40%، فيما نزل قطاع العقارات 0.03%. ونزل قطاع الاتصالات 0.36%. وتصدّر «العالمية القابضة»، النشاط بالقيم، مهيمناً على السيولة بـ 670.92 مليون درهم، ثم «أبوظبي الأول» بسيولة 232.29 مليون درهم. وارتفع سهم «أبوظبي الوطنية للطاقة - طاقة» بنسبة 4.4% إلى 1.43 درهم، مدعوماً بتداول أنباء عن سعي شركة صينية للاستحواذ على 10% من أسهمها بقيمة 4.2 مليارات دولار.

وتصدر الأسهم الرابحة «أسمنت رأس الخيمة للاستثمار» بنسبة 15%، فيما كان «أسمنت الخليج» الأكبر تراجعاً بنحو 9.9%. واتجه الأجانب للشراء بصافي استثمار بلغ 35.5 مليون درهم في مقابل اتجاه العرب والخليجيين والمواطنين للبيع بصافي استثمار 35.5 مليون درهم منها 1.35 مليون درهم محصلة شراء العرب و2.77 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين و31.38 مليون درهم محصلة شراء المواطنين.

المؤسسات

وعمدت المؤسسات نحو الشراء بصافي استثمار 947.85 مليون درهم، منها 329.15 مليوناً في دبي و619.6 مليوناً في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بصافي استثمار 944.5 مليون درهم، منها 324.95 مليوناً في دبي و619.6 مليوناً في أبوظبي.

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