«تير» تجمع تمويلاً بـ 60 مليون دولار لمواصلة التوسع

المصدر: دبي- البيان

حصلت شركة «تير» للتنقل المصغّر، على تمويل مدعّم بالأصول بقيمة 60 مليون دولار (220 مليون درهم)، من غولدمان ساكس، لتعزيز أسطول السكوترات الكهربائية لدى الشركة خلال 2021.

ويأتي هذا التسهيل التمويلي، في إطار مخططات شركة «تير» المتواصلة لتوسيع رقعة وجودها في أوروبا والشرق الأوسط. وتأتي هذه الخطوة، في أعقاب فوز شركة «تير» بعدد من العطاءات خلال العام الماضي، في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، لتقدّم خدماتها بنجاح في مدن مثل دبي، ولندن، وباريس.

وإلى جانب المساعدة في توسيع نطاق التغطية الدولية لشركة «تير»، عبر أسواق النمو الاستراتيجي، وضخ الاستثمارات في أسطول متعدد الخيارات، من السكوترات الكهربائية، والدرجات الهوائية الكهربائية، والدراجات الكهربائية الهجينة، سيسهم التمويل الجديد أيضاً، في عمليات التوسع التي تجريها شبكة «تير» للطاقة TIER Energy Network. وسيشهد هذا الابتكار المتفرد، تركيب محطات شحن البطاريات في متاجر التجزئة في مختلف أنحاء أوروبا والشرق الأوسط، لتشغيل المركبات الكهربائية بطريقة تعزز الكفاءة التشغيلية، وتمنح المتاجر دعماً مالياً، وتمكّن المستخدمين من الاستمتاع برحلات مجانية.

وسّعت شركة «تير» على مدار السنوات الأخيرة، نطاق وجودها التشغيلي بوتيرة متسارعة، عبر عدة مدن في دول مجلس التعاون الخليجي، بدءاً من أبوظبي في 2019، ودبي في 2020، انتهاءً بالدوحة في 2021، مع مخططات للتوسع في مدن إضافية، بنهاية العام الجاري.

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