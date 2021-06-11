10.7 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي- البيان

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع المنقضي أكثر من 10.7 مليارات درهم. وشهدت الدائرة تسجيل 1637 مبايعة بقيمة 4.27 مليارات درهم، منها 219 مبايعة للأراضي بقيمة 1.46 مليار، و1418 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 2.81 مليار.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 330 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 71 مليوناً في منطقة الصفوح الثانية ومبايعة بقيمة 50 مليوناً في منطقة برج خليفة. وتصدرت الحبية الرابعة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 101 مبايعة بقيمة 439 مليوناً وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 213 مليوناً والثالثة الحبية الثالثة بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 34 مليوناً.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 39 مليون درهم بمنطقة البرشاء الأولى كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 37 مليوناً في منطقة نخلة جميرا ومبايعة بقيمة 33 مليوناً في منطقة القرهود. وتصدرت المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 285 مبايعة بقيمة 339 مليوناً وتلتها منطقة الثنية الخامسة بتسجيلها 119 مبايعة بقيمة 115 مليوناً وثالثة في مجمع دبي للإستثمار الأول بتسجيلها 117 مبايعة بقيمة 344 مليوناً.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 5.73 مليارات درهم منها 83 رهن أراض بقيمة 5.06 مليارات و298 رهن فلل وشقق بقيمة 664.82 مليوناً، أهمها بمنطقة ورسان الثانية بقيمة 4.7 مليارات ورهن بمنطقة النهدة الثانية بقيمة 98 مليوناً. وتم تسجيل 51 هبة بقيمة 770.72 مليون درهم كان أهمها بمنطقة البرشاء الثانية بقيمة 350 مليوناً وأخرى بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 201 مليون.

تصرفات الخميس

وبلغت التصرفات أمس 1.2 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 282 مبايعة بقيمة 726.38 مليوناً، منها 47 مبايعة للأراضي بقيمة 237.81 مليوناً و235 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 488.57 مليوناً.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 20 مليون درهم في منطقة جميرا الاولى تليها مبايعة بقيمة 16 مليوناً في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد. وتصدرت منطقة الحبية الرابعة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 19 مبايعة بقيمة 85 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 18 مليونا.

فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 37 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 19 مليوناً في منطقة نخلة جميرا. وتصدرت المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 27 مبايعة بقيمة 37 مليوناً وتلتها منطقة ورسان الأولى بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 18 مليونا.

وسجلت الرهونات 116.12 مليون درهم منها 14 رهن أراض بقيمة 25.04 مليوناً و51 رهن فلل وشقق بقيمة 91.08 مليوناً، أهمها بمنطقة ند الشبا الثالثة بقيمة 13 مليوناً ورهن في منطقة الثنية الخامسة بقيمة 11 مليوناً، أما الهبات، فشهدت تسجيل 10 هبات بقيمة 368.21 مليون درهم أهمها بمنطقة البرشاء الثانية بقيمة 350 مليوناً وأخرى في منطقة جزيرة 2 بقيمة 10 ملايين.

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