تعاون بحثي بين «اقتصادية أبوظبي» وجامعة العين

المصدر: أبوظبي - وام

وقعت دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي وجامعة العين اتفاق تعاون في إجراء وإعداد الدراسات والبحوث وأوراق العمل المتعلقة بالموضوعات والقضايا ذات الصلة باقتصاد الإمارة.

وحددت الاتفاقية الإطار العام للتعاون بين مكتب الاستراتيجية الاقتصادية بالدائرة وأعضاء هيئة التدريس والطلبة بجامعة العين.

ويتعلق ذلك بإعداد الدراسات والمواضيع ذات الأهمية، والتي تتماشى مع توجهات الدائرة الاستراتيجية ومتطلبات سوق العمل ومواضيع الدراسة التي يتم الاتفاق عليها. وقد وقع الاتفاقية عبر تقنية الاتصال المرئي راشد البلوشي وكيل الدائرة والدكتور غالب الرفاعي رئيس جامعة العين وذلك بمشاركة عدد من المسؤولين من الجانبين.

وبموجب الاتفاقية يعمل الجانبان على إعداد الدراسات والبحوث وأوراق العمل المتعلقة بكافة الموضوعات والقضايا ذات الصلة باقتصاد إمارة أبوظبي، وتوسيع دور الدراسات والبحوث بالتركيز على خطط وتوجهات دائرة التنمية الاقتصادية المتعلقة بالخطة الاستراتيجية الاقتصادية بما يُسهم في تعزيز ودعم الأهداف الاستراتيجية لحكومة إمارة أبوظبي لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة على مستوى الإمارة.

واتفقت اقتصادية أبوظبي وجامعة العين على التعاون المشترك في تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل المتخصصة ذات العلاقات بمجالات الدراسات والبحوث الاقتصادية المشتركة إلى جانب دعم الجهود الرامية إلى إعداد جيل جديد من الخريجين المؤهلين بالعلوم والمهارات والكفاءات اللازمة للمساهمة الفاعلة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة.

وأكد راشد البلوشي وكيل الدائرة أهمية اتفاقية التعاون مع جامعة العين في تدعيم وتمكين جهود الدائرة بشأن تنظيم قطاع الأعمال والشؤون الاقتصادية في إمارة أبوظبي بما يسهم في قيادة المبادرات والاستراتيجيات الاقتصادية بهدف تحقيق نمو اقتصادي متنوع ومستدام قائم على المعرفة. وقال إن التعاون المشترك بين الجهات الحكومية والمؤسسات العلمية والأكاديمية من شأنه أن يسهم في الارتقاء بمنظومة الاقتصاد المحلي للإمارة وتحقيق الاستدامة وتعزيز تنافسيته إقليمياً ودولياً وذلك من خلال تغذيته بالدراسات والبحوث العلمية المدعومة بقرارات وتوصيات لاتخاذ القرارات الصائبة.

وأكد الدكتور غالب الرفاعي رئيس جامعة العين حرص الجامعة على تقديم الدعم العلمي والأكاديمي لتلبية تطلعات ومتطلبات سوق العمل في أبوظبي وإعداد خريجين يتمتعون بالكفاءة العلمية العالية في مختلف المجالات لما من شأنه أن يسهم في تعزيز مسيرة التنمية والبناء من خلال تنويع أساليب التدريس والبحث والدراسات العلمية. وقال إن الاتفاقية تأتي في سياق دور جامعة العين لتعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية في الإمارات خدمة للمجتمع والتفاعل مع مؤسساته من خلال التزامها بالتطوير العلمي والتقني والاقتصادي في الدولة والمنطقة على حد سواء.

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