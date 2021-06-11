- أعلنت شركة الخليج للصناعات الدوائية، دخولها في اتفاقية بيع وشراء مع شركة فارما إس بي في ليمتد، للاستحواذ على حصتها البالغة 60 % في شركة بلانيت فرماسس، من المتوقع أن تكتمل الصفقة في يوليو 2021، وستندمج شركة بلانيت فرماسس بالكامل في البيانات المالية لشركة جلفار بعد إتمام الصفقة.

- أكدت شركة الخليج للملاحة القابضة، استقالة وليد محمد من منصبه كعضو مجلس إدارة، لأسباب خاصة، وسيقوم المجلس في اجتماعه القادم، بانتخاب عضو مجلس إدارة جديد.

- قرر مجلس إدارة شركة دانة غاز، انتخاب عبد الحميد جعفر رئيساً لمجلس الإدارة، وراشد الشامسي نائباً له، وذلك لدورته الجديدة 2021 - 2024، فيما اطلع المجلس على تقرير سير عملياتها ومشروعاتها في الإمارات ومصر وإقليم كردستان العراق، الدعاوى القانونية ودعاوى التحكيم.

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