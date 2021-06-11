24.4 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية في أسبوع

المصدر: دبي - عمرو عادل

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها للأسبوع السادس على التوالي، بعدما ربح رأسمالها السوقي ما يناهز 24.4 مليار درهم مدعوماً بانفتاح شهية المستثمرين والمؤسسات الأجنبية والمحلية على الأسهم القيادية خصوصاً في قطاعي البنوك والعقار.

وصعد سوق دبي بنسبة 0.65% بعد إضافة 18 نقطة ليغلق عند 2842.4 نقطة، مع صعود أسهم البنوك والاستثمار والتأمين والاتصالات.

فيما زاد سوق أبوظبي بأكبر وتيرة مكاسب أسبوعية منذ منتصف مايو الماضي بأكثر من 110 نقاط تعادل 1.66%، مسجلاً مستوى قياسياً جديداً عند 6716.13 نقطة، بدعم مكاسب أسهم البنوك والصناعة مع الارتفاعات الكبرى التي حققتها أسهم القطاع، إضافة لصعود قطاع الخدمات مع تفاؤل المستثمرين باقتراح الشركة القابضة بتوحيد أعمال شركة أديبك مع شركة أبوظبي الوطنية للفنادق إلى جانب صعود أسهم الاتصالات والطاقة الاستثمار.

وبلغت السيولة الأسبوعية في السوقين 8.21 مليارات درهم، موزعة بواقع 1.11 مليار في دبي، و7.1 مليارات في أبوظبي. فيما بلغ إجمالي حجم التداول 1.55 مليار سهم، منها 669.4 مليوناً في دبي، و879.25 مليوناً في أبوظبي، بعدد صفقات للسوقين بلغ 33 ألفاً و236 صفقة.

وبلغت مكاسب القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة خلال الأسبوع 24.4 مليار درهم، منها 2.2 مليار في دبي 22.2 ملياراً في أبوظبي.

وارتفع سهم «إعمار العقارية» 0.5% و«إعمار للتطوير» 1.9% و«إعمار مولز» 1.02% في المقابل هبط «داماك» 7.14% تزامناً مع إعلان شركة «ميبل إنفست»، المملوكة لرجل الأعمال حسين سجواني، عن تقديمها عرضاً طوعياً مشروطاً للاستحواذ على أسهم في رأسمال الشركة المصدر والمدفوع، كما صعد سهم «دبي الإسلامي» 3.3%، فيما تراجع «الإمارات دبي الوطني» 0.72%.

وصعد «أبوظبي الأول» 0.12% و«الدار العقارية» 3.5% و«اتصالات» 1.38% وسهم «أبوظبي الوطنية للفنادق» 17.23% وذلك بعد تلقيها عرضاً من الشركة القابضة أبوظبي لتوحيد الأعمال مع شركة أدنيك التابعة لها، كما زاد سهم «أبوظبي التجاري» 7.5%، و«أبوظبي الوطنية للطاقة - طاقة» 5.9% تزامناً مع ورود أنباء عن سعي شركة صينية حكومية للاستحواذ على 10% من أسهمها، وارتفع أيضاً سهم «العالمية القابضة» 1.5% و«أبوظبي الإسلامي» 1.09% و«أبوظبي التجاري» 7.5%، فيما نزل «دانة غاز» 1.1%.

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