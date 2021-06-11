«داماك» تتلقى مستند عرض الاستحواذ من «ميبل إنفست»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة داماك العقارية، أنها تلقت مستند العرض الرسمي الذي يوفر مزيداً من التفاصيل عن العرض المقدم من قبل شركة «ميبل إنفست كو ليمتد».

وكانت «داماك» تلقت الأربعاء الماضي عرضًا طوعيًّا مشروطًا من مؤسس الشركة والمساهم الرئيس فيها حسين سجواني، عبر «ميبل إنفست» لشراء حصص مساهمي الأقلية فيها مقابل نحو 2.2 مليار درهم بما يعادل 1.3 درهم للسهم.

وأضافت الشركة في بيان أمس لسوق دبي المالي، إنه وفقاً لمستند العرض، ستصدر «ميبل إنفست» مستند عرض تكميلي في غضون 21 يوماً من تاريخ نشر المستند الحالي ويتوقع أن يكون يوم 30 يونيو 2021، موضحة لمساهمي شركة «داماك» الراغبين في قبول العرض التفاصيل والإجراءات لقبول العرض.

وتعلن «ميبل إنفست» نتائج قبول العرض في التاريخ الذي سيتم تحديده في الملحق مستند العرض، شريطة الإعلان عن أن العرض غير مشروط من جميع النواحي والذي سيتم إعلانه بعد استيفاء جميع الشروط المسبقة أو التنازل عنها من قبل مقدم العرض ويكون تاريخ هذا الإعلان هو التاريخ غير المشروط.

ويقوم مقدم العرض في غضون ثلاثة أيام بعد التاريخ غير المشروط بتسوية المقابل النقدي المستحق لمساهمي شركة «داماك» الذين قبلوا العرض وفقاً للإجراءات التي سيتم إدراجها في ملحق مستند العرض.

وبحسب مستند العرض، من المتوقع أن تتقدم شركة «داماك» بطلب لتعليق التداول على أسهمها من أجل ممارسة حق شراء أسهم الأقلية من المساهمين.

ويبلغ رأسمال «داماك» المصدر والمدفوع 6.050 مليارات درهم مقسم إلى 6.050 مليارات سهم، بقيمة اسمية درهم لكل سهم.

وأغلق سهم «داماك» في ختام التعاملات أمس مرتفعاً 1.56% إلى 1.30 درهم، وهو نفس سعر عرض الاستحواذ.

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