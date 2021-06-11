147 % نمو الصناديق المسجلة في «الأوراق المالية» 2020

المصدر: أبوظبي- وام

بلغ عدد صناديق الاستثمار الأجنبية التي جرى تسجيلها أو توفيق أوضاعها، تنفيذاً للضوابط الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع خلال العام الماضي، نحو 114 صندوقاً، بنمو 147 %، مقارنة مع عدد المسجل منها في عام 2019.

وكان عدد الصناديق الاستثمارية الأجنبية المسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والسلع في عام 2016، صندوقين فقط ، قبل أن يرتفع عدد المسجل منها في عام 2017 إلى نحو 270 صندوقاً، ثم إلى 164 صندوقاً في عام 2018، ولم يتجاوز عدد المسجل منها في عام 2019 نحو 46 صندوقاً، قبل أن يقفز العدد مجدداً إلى المستوى المسجل في عام 2020. وبذلك، فقد وصل إجمالي عدد صناديق الاستثمار الأجنبية المسجلة، أو التي قامت بتوفيق وضعها خلال الفترة، من 2016 حتى نهاية عام 2020 إلى نحو 596 صندوقاً، وذلك وفق البيانات الصادرة عن الهيئة

ويؤكد النمو الكبير في عدد الصناديق الاستثمارية الأجنبية المسجلة، المكانة المتميزة والثقة الكبيرة التي تحظى بها الإمارات، في أوساط المؤسسات الاستثمارية الأجنبية، وذلك بدعم من جاذبية البيئة الاستثمارية المعمول بها في السوق المحلي، والتسهيلات والمحفزات التي تشجع على الاستثمار في الدولة.

وتحمل صناديق الاستثمار الأجنبية جنسيات العديد من الدول حول العالم، ومنها المملكة المتحدة وسويسرا والهند وجزر كايمن والمملكة العربية السعودية وجيرسي وباكستان، وذلك بالإضافة إلى الصناديق الأجنبية التي تديرها بعض المؤسسات المالية المحلية.

وتتنوع صناديق الاستثمار الأجنبية المسجلة، بحسب أغراض الطرح، إلى صناديق طرح خاص، وأخرى طرح عام.2020

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز