دعم من «طلبات الإمارات» للمشاريع المنزلية المحلية في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، أمس، توقيع مذكرة تفاهم مع منصة «طلبات الإمارات» كجزء من مساعيها المستمرة لدعم المشاريع المنزلية المحلية داخل الإمارة.

وبموجب الاتفاقية، يحصل حاملو رخصة «الغد» على فرصة عرض منتجاتهم الغذائية وبيعها عبر منصة «طلبات»، مما يسمح لهم بتطوير أعمالهم وتعزيز حضورهم الإلكتروني من خلال إمكانية الوصول المباشر إلى قاعدة العملاء الكبيرة وشبكة الخدمات اللوجستية الواسعة التي تتمتع بها «طلبات».

وقال محمد المحمود، مساعد المدير، مدير إدارة تطوير الأعمال في دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، إن الدائرة تسعى من خلال توقيع الاتفاقية إلى تكوين المزيد من الشراكات المتينة مع مؤسسات القطاع الخاص من أجل تعزيز سهولة مزاولة الأعمال ودعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع المنزلية في قطاع الأغذية والمشروبات داخل الإمارة.

وأضاف: تنسجم هذه الخطوة مع برنامج التحول الرقمي الذي اعتمدته الإمارة والذي يعكس التزام صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بدعم الشركات المحلية من خلال تسهيل مزاولة الأنشطة التجارية والارتقاء بواقع مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما يضمن تواصل ازدهار الإمارة ومحافظتها على ميزتها التنافسية في جميع المجالات.

ويُمكن الحصول على رخصة «الغد» من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لحكومة رأس الخيمة، والذي يُمكن تسجيل الدخول إليه باستخدام الهوية الرقمية الإماراتية الخاصة بحامل الرخصة. ويُمكن لمقدمي الطلبات اختيار الخدمات التي توفرها الدائرة واتباع الخطوات الواردة في الموقع الإلكتروني. وتندرج هذه الرخصة تحت بند الرخص المنزلية التي تصدر لصالح مواطني الإمارات في رأس الخيمة ممن تجاوزوا سن الـ 18، لتُتيح لهم بدء مزاولة الأعمال التجارية من منازلهم. ويُشترط على مقدمي الطلبات للحصول على رخصة «الغد» عدم حصولهم سابقاً على أي نوع من الرخص التجارية، بحيث يتم منح رخصة «الغد» حصراً للمشروع الأول. ولا يُسمح بتوظيف أيّ شخص بموجب هذه الرخصة.

نمو الأنشطة

وقال جيريمي دوتي، نائب رئيس شركة طلبات بالإمارات: تُشارك «طلبات» حكومة الإمارات رؤيتها والتزامها بدعم رواد الأعمال المحليين للمضي قُدماً بجهود النمو الاقتصادي المستدام في الدولة. ونفخر بشراكتنا مع دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة من أجل تطوير برنامج مخصص لدمج حاملي رخصة «الغد» داخل الإمارة في منصتنا لمساعدتهم على تسريع نمو أنشطتهم الإلكترونية وزيادة حضورهم وحجم الإقبال على منتجاتهم.

وأضاف: نعمل بكل جد للارتقاء بآفاق قطاع توصيل الطعام في جميع أنحاء دولة الإمارات، وذلك من خلال مشاركة خبراتنا ومعارفنا مع شركائنا، الأمر الذي ينعكس بوضوح في معدلات النمو الواضحة التي حققتها «طلبات» بأكثر من 100% في رأس الخيمة بالمقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وتابع: نتطلع قُدماً لمواصلة العمل مع دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة لمساعدة التجار المحليين على مواصلة طريقهم نحو النجاح. وستقوم «طلبات» بموجب مذكرة التفاهم بمنح حاملي رخصة «الغد» باقة إضافية من المزايا، تشمل التسجيل المجاني في المنصة، وجهاز حاسوب لوحي مجاني من شركة سونمي، وجلسات تصوير فوتوغرافي لما يصل إلى 40 بنداً على قائمة الطعام، وتوصيل الطلبات مجاناً لشهر كامل وتجديد التسجيل مجاناً لعام إضافي.

ويُمكن لأصحاب المشاريع المنزلية الانضمام إلى منصة «طلبات» من خلال تزويد فريق «طلبات» برخصة «الغد» الصادرة عن الدائرة عن طريق البريد الإلكتروني التالي: amna.alhammadi@talabat.com، وعندما يصبح الحساب جاهزاً على المنصة ستتواصل «طلبات» مع خبير فني لتدريب التاجر على كيفية استخدام النظام قبل التشغيل الفعلي للحساب.

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