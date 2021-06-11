«اقتصادية» عجمان تناقش أفضل طرق الادخار والاستثمار

المصدر: عجمان - البيان

استضاف برنامج «خلك لايف»، التابع لاقتصادية عجمان، وبالتعاون مع شريكها الإعلامي أخبار عجمان، عيسى الحمادي الرئيس التنفيذي لشركة «إم.جي.أي»، وتطرقت الحلقة إلى أفضل طرق الادخار والاستثمار بالطريقة الصحيحة، دون الوقوع في المخاطرة، وبثت الحلقة عبر حساب اقتصادية عجمان، وأخبار عجمان «إنستغرام».



ووجّه عيسى الحمادي، الشباب والجمهور، نحو الادخار للبدء بالاستثمار الصحيح، وقال: تكمن أهمية الادخار بالنسبة للفرد والمجتمع على المدى البعيد، لذا، يجب على الأفراد أن يدخروا ولو جزءاً بسيطاً بنسبة 10 %، وهي أقل نسبة من الراتب، وذلك لاستثمارها في المستقبل في مشاريع تدر عليهم دخلاً إضافياً، وأكد أن الادخار يغنينا عن الدخول في دوامة القروض، موجهاً نصيحته للجمهور بعدم الاقتراض للبدء بالمشروع التجاري، وعدم التوجه للكماليات والرفاهية الزائفة، التي قد تشكل عبئاً وخطراً كبيراً على الميزانية.



وأضاف: إن جائحة «كورونا»، أتت كفرصة لأفراد المجتمع للادخار، وذلك بسبب قلة الخروج من المنزل، وتوقف السفر والامتناع عن الاختلاط، ما أدى أيضاً لخلق فرص جديدة لأصحاب المشاريع لتطوير مشاريعهم، والبدء من المنزل، أو تحويل مشاريعهم إلى مشاريع ذكية وتقنية، وكمثال على ذلك، قال الحمادي بأن شركة إم.جي.أي، حولت مشروعها إلى مشروع بلا مقر، ويدار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويطرح أفكاره حول الاستثمار والادخار والاستشارات المالية، عبر وسائل التواصل التقنية.



وفي ختام الحلقة، قدم الحمادي نصيحة للمجتمع، بعدم الانجراف حول الإعلانات التي تنشر في مواقع التواصل الاجتماعي، حول المعارض والمحلات والعيادات أو المنتجات، بدون التأكد من مصداقيتها، أو العروض الزائفة التي ستؤثر في ميزانية الفرد، بل وجههم إلى الادخار الصحيح، والاستثمار الصحيح، وهو إما بشراء العقارات، والذهب والأصول ذات الاستثمار الإيجابي.

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