غرفة عجمان تستعرض فوائد فتح التملك الأجنبي الكامل

المصدر: عجمان - وام

نظمت غرفة تجارة وصناعة عجمان حلقة نقاشية بعنوان «فوائد فتح باب التملك الحر بنسبة 100% أمام الاستثمار الأجنبي» بهدف وضع تصور لدور الغرفة في تطبيق قرار فتح باب التملك الحر بنسبة 100% في أكثر من 1000 نشاط اقتصادي أمام الاستثمار الأجنبي بإمارة عجمان وانعكاساته على القطاعين الاستثماري والاقتصادي.



حضر الحلقة النقاشية، التي ترأسها المهندس عبد الله المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، وسالم السويدي المدير العام، والمديرون التنفيذيون وموظفو الغرفة.



واستعرضت الحلقة جهود إمارات الدولة الأخرى في تنفيذ قرار وزارة الاقتصاد الخاص بقانون الشركات التجارية، والذي كانت قد أعلنته مايو الماضي ودخل حيز التنفيذ من بداية يونيو الجاري، ويتيح للمستثمرين ورواد الأعمال على مستوى الدولة، تأسيس الشركات وتملكها بشكل كامل في الأنشطة الاقتصادية.



وأكد المويجعي حرص غرفة تجارة وصناعة عجمان على متابعة وتطبيق كافة القرارات الاقتصادية في الإمارة، بما يتماشى مع سياسات الدولة وتوجهاتها الاستراتيجية التي تهدف إلى توفير بيئة اقتصادية واستثمارية جاذبة، وبناء منظومة تشريعية مرنة ومستدامة، تعزز تنافسية الدولة الاقتصادية والاستثمارية التي تقدمها كل إمارة لمجتمع الأعمال والمستثمرين من جميع أنحاء العالم.



وأوضح أن القرار سيسهم في تطوير الأعمال وتوسع الشركات المتواجدة في الإمارة والعاملة في القطاعين التجاري والصناعي على وجه الخصوص، وسيعزز من جاذبية عجمان أمام الفرص الاستثمارية الجديدة، وسيرسخ تنافسيتها وقدرتها على تقديم خدمات نوعية وذات قيمة مضافة.



وأوصى المشاركون بضرورة تعزيز الجانب التوعوي، وتوفير البيانات والإحصائيات لدعم المستثمرين ورواد الأعمال المقبلين على تنفيذ مشاريع جديدة، وذلك لاختيار الأنشطة الأكثر نجاحاً، ما يعزز استفادة مجتمع الأعمال ويستقطب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر.

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