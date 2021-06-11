«جمارك عجمان» تعزز التواصل مع متعامليها

المصدر: عجمان - وام

نظمت دائرة الميناء والجمارك «ملتقى المتعاملين الافتراضي 2021»، عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور عدد من ممثلي الشركات المحلية والمتعاملين.

وأكد الشيخ سلطان بن محمد النعيمي مدير إدارة تطوير الأعمال بالجمارك، حرص الدائرة الدائم على تقديم أعلى مستويات الخدمة للجمهور، من خلال عقد الملتقيات السنوية مع متعامليها، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم التحسينية، حول الخدمات الجمركية والبحرية، وسبل تطويرها، وعرض المشاريع المنفذة، والخطط التطويرية المستقبلية عليهم. وقال: نؤمن في دائرة الميناء والجمارك، بأن المتعامل هو عامل أساسي في تصميم وتحسين تلك المشاريع والخدمات.



من جانبها، أكدت منى الأميري رئيس قسم التعرفة والقيمة والمنشأ، أن اللقاء مع متعاملي دائرة الميناء والجمارك، يهدف إلى تعزيز التواصل البنّاء، وتسليط الضوء على مقترحات المتعاملين، وتذليل العقبات التي تواجههم للوصول إلى أعلى مستويات رضا وسعادة المتعاملين، وإشراكهم في العملية التطويرية للخدمات.

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