«أدنوك للتوزيع» تفتتح المحطة 450 في الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

سجلت «أدنوك للتوزيع» إنجازاً كبيراً، حيث احتفلت بافتتاح أكثر من 450 محطة خدمة في الإمارات. تقع المحطة الجديدة، رقم 450، التي دخلت الخدمة في شهر أبريل، في المدينة المستدامة في دبي، وتُعد من أحدث محطات الخدمة من طراز «ADNOC On the go»، المخصصة للأحياء السكنية، والمحطة رقم 31 للشركة في الإمارة، كما في 30 أبريل 2021.



واحتفاءً بهذا الحدث الهام في مسيرة توسع الشركة المستمرة، شهدت المدينة المستدامة في دبي، احتفالاً رسمياً، حضره كبار أعضاء إدارة الشركة، بما فيهم بدر اللمكي، المدير التنفيذي لأدنوك للتوزيع.



تقع المحطة الجديدة في المدينة المستدامة، وتُعتبر واحدة من 42 محطة خدمة مخصصة للأحياء السكنية، يتم افتتحاها الآن في جميع أنحاء الإمارات، وتقدم للعملاء ثماني مضخات تزود بالوقود، بالإضافة إلى متجر واحة أدنوك مستقل، وتوفر المحطة خدمات التزود بالوقود والبيع بالتجزئة في الأحياء السكنية، والمناطق التي يصعب فيها بناء المحطات العادية.



وتوسعت شبكة محطات الشركة بشكل كبير، في أعقاب افتتاح المحطة رقم 450، حيث وصل إجمالي عدد المواقع التي دخلت الخدمة منذ شهر أبريل، إلى 454 محطة خدمة، و337 متجر واحة أدنوك، بالإضافة إلى عدد من المواقع التي قطعت أعمال التشييد فيها شوطاً بعيداً. وتهدف الشركة إلى افتتاح 70-80 موقعاً جديداً في كل من الإمارات والسعودية خلال هذا العام.

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