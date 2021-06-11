تعاون بين «في إم وير» و«زووم»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «في إم وير» عن تعاونها مع شركة «زووم» لاتصالات الفيديو لإتاحة تجربة مشاركة أفضل وأكثر أماناً في بيئات العمل المختلطة. وتركز هذه الجهود المشتركة على إمكانية التشغيل المتبادل ما بين كل من منظومة حلول «VMware Anywhere Workspace» وبين منصة «زووم» للمشاركة، بما يتيح تعزيز سهولة الاستخدام، وأداء التطبيقات والشبكات، ومستويات الأمان.



وأظهرت دراسة أشرفت عليها «في إم وير» أن حوالي 61% من المشاركين يعتبرون إمكانية العمل عن بعد شرطاً أساسياً اليوم، ولم يعد الأمر مجرّد ميزة إضافية، في حين أن ما يزيد على 90% يعتمدون على شركات توظيفهم لتزويدهم بالتقنيات والأدوات التي يحتاجونها لتحقيق النجاح المنشود في وظائفهم.



وعلى الرغم من الدفعة الكبيرة التي منحها العام الماضي لخيار العمل عن بعد، فإن المستقبل العمل يبدو أكثر ديناميكية، لا سيما في ظل توزّع وانتشار فرق العمل لدى المؤسسات في مختلف أرجاء العالم، حيث يتسنى لهؤلاء العمل من أي مكان، وفي أي وقت، وكيفما يشاؤون.



وقال شانكار آيار، نائب الرئيس الأول والمدير العام لحوسبة المستخدم النهائي لدى «في إم وير»: إن الطريقة التي اعتدنا عليها في العمل تغيّرت إلى الأبد. فبعد أن لمست الشركات فائدة العمل عن بعد، فإنها اليوم ترغب في أكثر من مجرد توفير الدعم لهذا الخيار. وبات الموظف يتوقّع الآن تجربة عمل مماثلة فيما يتعلق بأدوات التواصل والمشاركة بغض النظر عن مكان العمل.



وتتعاون «في إم وير» مع روّاد على مستوى الصناعة مثل «زووم» للمساعدة في صياغة مستقبل العمل من خلال حلول تدعم العمل المتبادل، قادرة على توفير تجربة استخدام استثنائية وأكثر أمانا – سواء كان ذلك في المكتب، أو المنزل، أو أي مكان كان.



من جهته، قال بريندان إتلسون، الرئيس التنفيذي لدى «زووم»: مع إقدام المزيد من الشركات على إعادة فتح مكاتبها الفعلية، فإنه من المرجح أن نشهد المزيد من نماذج العمل المختلطة. ولهذا، ستجد المؤسسات نفسها مضطرة لوضع خطة عمل تراعي كلتا الحالتين، موظفون يعملون عن بعد، وأيضا العديد من الموظفين الذين عادوا إلى المكاتب، ولذا، فإن التجربة الموحّدة التي تتيحها حلول «في إم وير» لبيئة عمل «زووم» يمكنها أن تساعد في تعزيز إنتاجية الموظفين وزيادة كفاءة وفعالية تقنية المعلومات.

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