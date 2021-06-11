"دريفت بيتش دبي" يغلق أبوابه مؤقتاً في الصيف

المصدر: دبي- البيان

أعلن دريفت بيتش دبي، الوجهة البحرية في منتجع ون آند أونلي رويال ميراج المرموق، إغلاق أبوابه لفترة قصيرة خلال موسم الصيف، ابتداءً من 17 يوليو ولغاية 26 أغسطس. وترحّب الوجهة بضيوفها خلال الأسابيع القليلة المتبقية قبل الإغلاق، للاستمتاع بالتجارب المميزة، وتعدهم بإعادة فتح أبوابها بعد فترة قصيرة للتحضير لموسم الطقس المعتدل.

وسيكون الضيوف على موعد مع تجربة شاطئية فاخرة في الأكواخ الشاطئية الخاصة المفعمة بالهدوء والاسترخاء، والتي يتسع كل منها إلى ما يصل إلى 10 أشخاص، ويوفر إطلالات جميلة على نخلة جميرا وأفق دبي. وتم افتتاح دريفت بيتش دبي، النادي الشاطئي في عام 2017، ضمن ون آند أونلي رويال ميراج.

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