بقيمة 367 مليون درهم.. "أبوظبي للتنمية" يمول إنشاء مطار ومحطة للطاقة الهجينة في تركمانستان

المصدر: وام

وقع صندوق أبوظبي للتنمية اليوم اتفاقيتين مع حكومة تركمانستان الأولى لتمويل إنشاء مطار في مدينة جبيل في منطقة البلقان، بتكلفة تبلغ 275 مليون درهم، ما يعادل "75 مليون دولار" والثانية تمويل إنشاء محطة للطاقة الهجينة بسعة 10 ميغاواط بتكلفة تبلغ حوالي 92 مليون درهم، ما يعادل "25 مليون دولار " ليبلغ إجمالي تمويل المشروعين 367 مليوون درهم.

ووقع الاتفاقيتين سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وعن الجانب التركمانستاني معالي رحيمبردي جيباروف، رئيس بنك الدولة للشؤون الاقتصادية الخارجية في تركمانستان وبحضور معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي بيردي محمدوف سيردار نائب رئيس الوزراء في تركمانستان، وسعادة جاراجاييف سيردارمامت سفير تركمانستان لدى الدولة، وسعادة خليفة عبدالله القبيسي نائب مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وعدد من المسؤولين في كلا الجانبين.

وقال سعادة محمد سيف السويدي، إن الاتفاقيتين اللتين تم توقيعهما اليوم تأتيان في إطار حرص الصندوق على تحسين البنية التحتية في تركمانستان ودفع عجلة النمو الاقتصادي في البلاد، لافتاً إلى أن المشروعين الاستراتيجيين سوف يشكلان نقلة نوعية في تركمانستان وسيعملان على تحسين جودة حياة السكان وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف سعادته أن صندوق أبوظبي للتنمية يحرص على تكوين شراكات تنموية واقتصادية مع مختلف الدول من خلال تمويل مشاريع تنموية واستثمارية تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، لافتاً إلى أن الصندوق بدأ نشاطه التنموي في تركمانستان منذ عام 1999، وقد شهدت العلاقات المشتركة تطوراً ملحوظاً خلال الفترة الماضية نتيجة للجهود التي بذلها الجانبان في فتح آفاق واسعة للتعاون الاستثماري والاقتصادي من خلال تأسيس مجموعة من المشاريع التنموية والاستثمارية المشتركة.

من جانبه، ثمن معالي رحيمبردي جيباروف، الدور الريادي الذي تقوم به دولة الإمارات ممثلة بصندوق أبوظبي للتنمية في تمويل المشاريع التنموية والتعاون الاستثماري في مختلف الدول النامية، لا سيما التعاون المشترك مع حكومة تركمانستان.

وقال معاليه إن الاتفاقيتين مع صندوق أبوظبي للتنمية تسهمان في تعزيز العلاقات الثنائية، لما تشكله من إضافة نوعية جديدة للتعاون التنموي والاستثماري ودعم مشاريع البنية التحية في قطاعي الطاقة والنقل لتسريع وتيرة النمو لاقتصادي.

ويهدف مشروع بناء مطار في مدينة جبيل في منطقة البلقان في تركمانستان إلى تحسين البنية التحتية للمطارات وتعزيز مسارات النقل الجوي الإقليمي بين دول وسط آسيا، وكذلك توفير خدمات نقل جيدة قادرة على جذب الاستثمارات في مدينة جبيل بشكل خاص، وإقليم البلقان في تركمانستان.

فيما يساهم مشروع إنشاء محطة الطاقة الهجينة بسعة 10 ميغاواط في توفير بدائل الطاقة النظيفة لتلبية احتياجات السكان في بلدة ألتين أسير من الكهرباء المستدامة.

يذكر أن صندوق أبوظبي للتنمية كان قد وقع في شهر فبراير 2021 ثلاث مذكرات تفاهم مع حكومة تركمانستان، حيث تضمنت مذكرة التفاهم الأولى إنشاء شركة استثمارية ..كما نصت مذكرة التفاهم الثانية على دراسة إمكانية الاستثمار في مشروع مجمع للصناعات الكيماوية في تركمانستان، أما مذكرة التفاهم الثالثة، فقد جاءت بهدف دراسة إمكانية المساهمة في تمويل عدد من المشاريع التنموية لتعزيز التعاون بين الصندوق، وحكومة تركمانستان خاصة في مجالات مشاريع البنية التحتية في قطاعات مختلفة، منها الطاقة المتجددة والنقل الجوي.

وبلغت قيمة التمويلات التي قدمها صندوق أبوظبي للتنمية لتركمانستان 182 مليون درهم خصصت لدعم مشاريع في القطاع الصحي من خلال إنشاء مركزاً لأمراض الكلى بعشق آباد وإعادة تأهيل مستشفى آرشمان، حيث تعمل المشاريع الممولة من قبل الصندوق على مساندة جهود تركمانستان لتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي التي وضعتها للارتقاء بالقطاع الصحي وتحسين الخدمات الصحية للسكان.

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