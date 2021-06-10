جولة في أكبر قصر في مدينة محمد بن راشد بدبي

المصدر: ​دبي- مشرق علي حيدر

تجاوز سعر أكبر قصور منطقة «ديستركت ون» في مدينة محمد بن راشد بدبي مبلغ 110 ملايين درهم. ويعد ذلك القصر، الأكبر من بين 30 قصراً إذ تبلغ مساحة الأرض المشيد عليها 34.500 قدم مربع ، فيما تبلغ مساحة البناء 33500 قدم مربع ويضم 8 غرف نوم وطابق سرداب و8 مواقف للسيارات و20 حماماً.

جرى تصميم القصر بتصميمات خارجية وداخلية تعكس مستويات عالية من الفخامة، ومزيجاً من الهندسة المعمارية المتوسطية والزخارف الشرقية، مع إطلالات على بحيرة الكريستال الفيروزية الزرقاء في مدينة محمد بن راشد وتعد Crystal Lagoon في الحي والتي تبلغ مساحتها 40 هكتارًا أكبر بحيرة من صنع الإنسان في العالم.

تم بناء المساحات الداخلية للقصر بألوان الباستيل المكررة مع الاستخدام الواسع لحجر الرخام. ويسيطر الرخام الأبيض والبيج على الأرضيات ويزين الدرج الكبير أيضًا.

يعتبر الدرج الضخم أحد العناصر الرئيسية للعمارة الداخلية للمنزل روعي في تصميمه الارتكاز على الطراز الكلاسيكي الحديث، وهو أول ما يجذب انتباه الشخص عند المدخل الواسع والممتد على شكل قاعة كبيرة وفسيحة مكونة من طابقين.

اللمسة المعمارية المذهلة الأخرى التي تعزز الإحساس بأسلوب المنزل المتوسطي والشرقي هو الأقواس التي يمكن رؤيتها في جميع أنحاء المنزل: من السقف المقوس للقاعة الكبرى إلى الأقواس الموجودة فوق الأرضية المزدوجة والثلاثية الممتدة من الأرض إلى السقف. - النوافذ المزججة وكذلك تلك الموجودة في العناصر الخارجية.

القاعة الكبرى في المدخل تشغل غالبية مساحة الطابق الأول أما الطابق الثاني فيستوعب غرف نوم رئيسية مع إطلالات على البحيرة وحمامات تشبه السبا، وخزانة ملابس واسعة (بحجم بوتيك غير صغير)، ومطبخ رئيسي مع مساحة لتناول الطعام ومطابخ صغيرة الحجم.

تعتبر الشرفة الكبيرة المواجهة للبحيرة وحمامات السباحة مكانًا مثاليًا لمشاهدة غروب الشمس وتضم أيضًا مساحة كافية لاستضافة حفلة أو تجمع عائلي. ويضم القصر مجموعة من حمامات السباحة.

دستركت ون في مدينة محمد بن راشد آل مكتوم، مجتمع يتميز بنمط حياة حصري وأنيق يقع وسط محيط طبيعي في قلب دبي. إنها الوجهة الأولى لأولئك الذين يطمحون إلى العيش بشكل استثنائي. فهو حي هادئ، يقع على بعد دقائق من وسط مدينة دبي ومعالم المدينة ذات المستوى العالمي وبجوار المرافق الترفيهية المتميزة بما في ذلك مضمار ميدان لسباق الخيل، وملعب غولف من 9 حفر، وفندق الميدان الفاخر من فئة 5 نجوم، والميدان الجديد. مجمع تجاري.

تقع منطقة دستركت ون بمحاذاة مشروع ميدان ون، الوجهة السياحية والتجارية والترفيهية، والذي سيضم أطول برج سكني في العالم، أعلى طابق مراقبة في العالم وأطول صالة تزلج مغلقة وأكبر نافورة راقصة في العالم بالإضافة إلى ميدان ون مول الذي أطلق أخيراً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز