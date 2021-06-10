كيان عملاق للفعاليات والضيافة

المصدر: أبوظبي - البيان

قدمت شركة القابضة عرضاً إلى شركة أبوظبي الوطنية للفنادق لتوحيد أعمالها مع شركتها التابعة شركة أبوظبي للمعارض «أدنيك» لينتج عن عملية الدمج المحتمل أحد أكبر مراكز الضيافة والفعاليات في المنطقة.

وبموجب العرض سيتم تحويل ملكية «أدنيك» إلى «أبوظبي للفنادق»، لتقوم الأخيرة بإصدار سندات قابلة للتحويل إلى «القابضة»، والتي ستتحول إلى نحو 1.221 مليار سهم عادي في «أبوظبي للفنادق» عند إتمام الصفقة.

ووفقاً بيان صادر عن «القابضة» أمس يحدد العرض سعر السندات القابلة للتحويل إلى أسهم في «أبوظبي للفنادق» بنحو 3.93 دراهم للسهم الواحد، ويتضمن العرض تقدير قيمة الأسهم المملوكة لشركة أبوظبي للفنادق بنحو 3.93 مليارات درهم. وبعد استكمال الصفقة، ستمتلك «القابضة» 54.98% من إجمالي رأس المال المصدر لشركة «أبوظبي للفنادق».

وأكدت الشركة أن الصفقة ستوفر نطاقاً أوسع ومنصة أكبر لجذب مسافري الأعمال والسياحة إلى أبوظبي، فضلاً عن تنويع مناطق نشاط المجموعة الموحدة نظراً لامتلاك «أدنيك» مركز «إكسل لندن» للمعارض.

وتوقعت الشركة أن تحقق الصفقة أرباحاً تراكمية القيمة بعد وقت قصير من اكتمالها، مشيرة إلى أن إجمالي أصول المجموعة الموحدة سيبلغ نحو 20 مليار درهم اعتباراً من 31 ديسمبر 2020.

وستشمل أنشطة المجموعة إدارة وملكية محفظة مكونة من 28 فندقاً تضم نحو 6700 غرفة، وثلاثة مراكز كبيرة للمعارض في أبوظبي والعين ولندن، فضلاً عن عدة شركات لخدمات التموين والمقاهي والمطاعم.

وتتوقع «القابضة» إتمام الصفقة خلال النصف الثاني من 2021 بعد الحصول على الموافقات المطلوبة.

وقالت شركة أبوظبي للفنادق، إنها استلمت العرض، وأن بصدد دراسته.

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