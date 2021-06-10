سجواني يعرض 2.2 مليار درهم للاستحواذ على كامل «داماك»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة داماك العقارية، عن تلقيها عرضاً من مؤسس الشركة والمساهم الرئيس فيها حسين سجواني، لشراء حصص مساهمي الأقلية فيها مقابل نحو 2.2 مليار درهم.

وذكرت الشركة في بيان أمس لسوق دبي المالي، إن العرض المقدم عبر شركة «ميبل إنفست» للاستحواذ على 100% من أسهم رأسمال الشركة المصدر والمدفوع، سينتج عنه ملكية سجواني لما لا يقل عن 90% من الأسهم المصدرة والمدفوعة للشركة.

وأضافت أنه بعد وصول مجموع حصة مقدم العرض لنسبة 90% +1 على الأقل، تعتزم «ميبل إنفست» ممارسة حقها بالاستحواذ الالزامي على الأسهم المملوكة لأقليات المساهمين المعارضين، وحينئذ يُلغى إدراج الشركة القائم في سوق دبي منذ 2015.

ويمتلك سجواني قانوناً وفعلياً سواء بشكل مباشر أو غير مباشر نحو 72.21% بما يعادل 4.37 مليارات سهم من أسهم «داماك»، عبر شركته «ميبل إنفست».

وسيكون مقابل السهم الذي سيدفعه بموجب حق شراء أسهم الأقلية من المساهمين هو ذات المقابل المدفوع بموجب العرض والبالغ 1.3 درهم لكل سهم. وأشارت إلى أنه في حال وافق جميع المساهمين على العرض المقدم للاستحواذ على 1.680 مليار سهم ستبلغ القيمة الإجمالية للعرض 2.185 مليار درهم.

وبموجب عرض الشراء، تصل القيمة الإجمالية لشركة داماك نحو 7.865 مليارات درهم.

وبحسب البيان، قدم سجواني استقالته من منصبه كرئيس وعضو مجلس إدارة «داماك» بأثر فوري في 8 يونيو الجاري بسبب تضارب المصالح الناشئ عن حصته في شركة ميبل انفست ومشاركته في العرض.

وسيجتمع مجلس إدارة «داماك» الاثنين المقبل لتقييم العرض.

ويبلغ رأسمال «داماك» المصدر والمدفوع 6.050 مليارات درهم مقسم إلى 6.050 مليارات سهم، بقيمة اسمية درهم لكل سهم.

وأغلق سهم «داماك» في ختام التعاملات أمس متراجعا 1.53% إلى 1.28 درهم.

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