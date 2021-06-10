«الاتحاد للطيران» تستعيد %89 من وجهاتها

المصدر: (أبوظبي - رامي سميح)

قال متحدث رسمي باسم «الاتحاد للطيران»، إن الناقلة استعادت أكثر من 89% من شبكة وجهاتها حول العالم، لتصل إلى 65 وجهة، مقابل 73 وجهة في فبراير 2020، قبل الجائحة.

وأضاف المتحدث في تصريحات صحفية، إن الاتحاد للطيران، تشغل رحلاتها إلى 65 وجهة في 44 دولة حول العالم، منها 6 وجهات مخصصة للشحن، وتعتزم الناقلة تشغيل رحلات، إضافة إلى شبكة وجهاتها خلال الأسابيع المقبلة.

وأكد المتحدث أن الاتحاد للطيران تعتزم في يوليو، تشغيل طاقتها الاستيعابية للمقاعد، إلى ما يقارب النصف، مقارنة بالطاقة الاستيعابية للمقاعد قبل الجائحة.

وذكر المتحدث أن الوجهات التي على شبكة الاتحاد للطيران، ولا تلزم الحجر الصحي على الوجهتين، هي، روسيا، الولايات المتحدة، السعودية، البحرين، اليونان، جزر السيشل، إسبانيا، وتخضع بعض الوجهات لاشتراطات الحصول على لقاح «كورونا»، والقائمة في تحديث مستمر.

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