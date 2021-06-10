892 رخصة عقارية في دبي منذ بداية العام

المصدر: (دبي - مشرق علي حيدر)

شهدت مختلف الأنشطة العقارية في دبي إقبالاً لافتاً من المستثمرين خلال العام الجاري، إذ وصل عدد الرخص التي أصدرتها دائرة الأراضي والأملاك خلال الأشهر الخمسة الماضية إلى 892 رخصة عقارية.

ويندرج تحت خدمة ترخيص نشاط عقاري في أنظمة أراضي دبي 22 نشاطاً أبرزها التطوير العقاري، واستشارات الرهن العقاري، والاستشارات العقارية، والوساطة في بيع العقارات وشرائها، والوساطة في تأجير العقارات، وخدمات أمين تسجيل عقاري، وخدمات التثمين العقاري، وتنظيم المعارض العقارية، وخدمات الإشراف الإداري لجمعيات الملاك، وخدمات الإشراف الإداري للعقارات، وغيرها.

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