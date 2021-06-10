«إن.إم.سي» تخطط لبيع أصول غير أساسية

المصدر: (دبي ـ رويترز)

أعلن أوصياء «إن.إم.سي» للرعاية الصحية، أن المجموعة ستمضي قدماً في بيع أصول دولية غير أساسية، رغم النقل المزمع لنشاط الشركة إلى دائنين بعد إعادة هيكلة. وجاء البيان، بعدما قال الأوصياء من «ألفاريز أند مارسال» قبل يومين، إنها ستطلق قريباً عملية التصويت الرسمية، لإتمام إعادة الهيكلة المالية لنشاط «إن.إم.سي».

وقال الوصي المشترك ريتشارد فليمنغ، في رسالة بالبريد الإلكتروني، أمس، إن عملية بيع الأصول الدولية غير الأساسية، تمضي قدماً، ونأمل أن نتمكن من الإدلاء بمزيد من الإعلانات الرسمية بشأنها قريباً.

وتوجد أصول «إن.إم.سي» الأساسية في الإمارات وعُمان. ووافقت في ديسمبر الماضي، على بيع «يوجين جروب» للخصوبة، ومقرها إسبانيا. كما تملك «أسبن هيلث كير»، وهي سلسلة مستشفيات خاصة صغيرة في المملكة المتحدة، ولديها مشروع مشترك في السعودية مع سبع منشآت.

وقال مصدر إن الدائنين سيتخذون قراراً في وقت لاحق، بشأن عملية البيع المزمعة للنشاط الأساسي في الإمارات وعُمان.

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