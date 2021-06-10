إعادة تسجيل باقي أسهم «دي إكس بي» باسم «مراس»

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت شركة «دي إكس بي إنترتينمنتس» عن إعادة تسجيل جميع أسهمها المتبقية غير المملوكة من قبل شركة «مراس»، وشركة «مراس القابضة»، باسم شركة «مراس» في سجل أسهمها، ابتداء من أمس الأربعاء.

وأضافت الشركة في بيان لها على سوق دبي المالي، أن شركة «مراس» ستقوم بتسديد أي مقابل نقدي مستحق للمساهمين، من خلال آلية الدفع ذات الصلة المسجلة من قبل المساهم لدى شركة «دبي للإيداع».

وأشارت إلى أنه يتوجب على المساهمين الذين لم يقوموا باختيار آلية الدفع بالتواصل مع شركة «دبي للإيداع» لتحديث بيانات الدفع الخاصة بهم خلال 6 أشهر من الإعلان، وأوضحت أنه بعد انتهاء المدة، يجب على المساهمين التواصل مع «مراس» لاستلام المقابل النقدي.

يشار إلى أنه تم إيقاف التداول على أسهم «دي إكس بي» الأحد الماضي، وذلك نتيجة الاستحواذ الإلزامي على أسهم الشركة، حيث انتهت مدة الاستحواذ الخميس الماضي.

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