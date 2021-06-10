مستوى قياسي لسوق أبوظبي بتجاوز 6700 نقطة

المصدر: دبي - عمرو عادل

ارتفع سوق أبوظبي بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى قياسي جديد هو 6711.30 نقطة، متجاوزاً مستوى 6700 نقطة للمرة الأولى في تاريخه، مدفوعاً بمكاسب الأسهم القيادية مع صعود أسهم «أبوظبي الأول» و«الدار» و«العالمية القابضة».

وتباين أداء أسواق الأسهم المحلية في ختام تعاملات أمس، حيث تراجع سوق دبي بفعل عمليات جني أرباح جزئية، فيما ارتفع سوق أبوظبي للجلسة الرابعة مدعوماً بمكاسب العقارات والبنوك والاستثمار.

وتراجع سوق دبي بنسبة طفيفة 0.12%، ليغلق عند 2831.93 نقطة، بضغط من بعض أسهم البنوك والعقارات والاستثمار.

واجتذبت الأسهم سيولة إجمالية بلغت 1.69 مليار درهم، منها 194.9 مليوناً في دبي، و1.49 مليار بأبوظبي. وجرى تداول نحو 314.9 مليون سهم، منها 127.66 مليوناً في دبي، و187.24 مليوناً بأبوظبي، بإجمالي صفقات 7756 صفقة.

سوق دبي

وضغط انخفاض قطاع الاستثمار بنسبة 0.66% على سوق دبي، مع تراجع «سوق دبي المالي» 0.87% و«دبي للاستثمار» 0.6%، وتراجع قطاع العقارات 0.92%.‫‬‬

كما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.72%، فيما قلل صعود قطاع البنوك من تراجع المؤشر العام السوق، حيث ارتفع مؤشره بنسبة 0.46%.

وارتفع قطاع التأمين 0.7%. كما ارتفع النقل0.41%، بينما ارتفع قطاع السلع 0.55%.

وتصدّر «إعمار العقارية» النشاط بـ 45.27 مليون درهم، ثم «داماك العقارية» بنحو 35.93 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» 33.73 مليوناً. وجاء سهم «مصرف السلام السودان» في صدارة الأسهم الرابحة بنحو 6.25%، فيما كان «مجموعة الصناعات الوطنية»، الأكثر هبوطاً بنسبة 9.9%.

واتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 30.2 مليون درهم محصلة شراء، منها 13.9 مليون درهم محصلة شراء الأجانب و16.3 مليوناً محصلة شراء للخليجيين. في المقابل، اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 30.2 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 4.68 ملايين محصلة بيع العرب و25.5 مليوناً بيع من المواطنين.

سوق أبوظبي

وواصل سوق أبوظبي الصعود بدعم قطاع البنوك، بعد ارتفاعه بنسبة 0.46%. وارتفع قطاع الاستثمار 0.72% . وصعد قطاع العقارات 0.63%. وقفز قطاع الصناعة 4.1%. وتصدّر «العالمية القابضة»، النشاط بالقيم، مهيمناً على السيولة بـ 696.1 مليون درهم، ثم «أبوظبي الأول» بسيولة 276.26 مليون درهم.

وارتفع سهم «أبوظبي الوطنية للفنادق» بالنسبة القصوى 14.85% إلى 4.1 دراهم، مدعوماً بإعلان شركة القابضة (ADQ)، تقديم عرض إلى الشركة لتوحيد أعمالها مع شركتها التابعة «أبوظبي الوطنية للمعارض».

وتصدر الأسهم الرابحة «الشارقة للإسمنت» بنسبة 15%، فيما كان «أوريدو» الأكبر تراجعاً بنحو 3.7%. واتجه الأجانب للشراء بصافي استثمار بلغ 46.89 مليون درهم في مقابل اتجاه المواطنين للبيع. واتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب في سوق أبوظبي نحو الشراء، منها 4.2 ملايين درهم محصلة شراء العرب و6.58 ملايين درهم محصلة شراء الخليجيين و38.3 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، وفي المقابل اتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 49.13 مليون درهم محصلة بيع.

إفصاحات

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