إدراج سندات لـ«الإمارات دبي الوطني» بـ750 مليون دولار في ناسداك دبي

المصدر: دبي - البيان

قرع شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، جرس افتتاح التداول في بورصة ناسداك دبي أمس احتفالاً بإدراج سندات بقيمة 750 مليون دولار.

ويُعزز هذا الإصدار من سندات الشق الأول من رأس المال مكانة بنك الإمارات دبي الوطني كأكبر مؤسسة خدمات مالية مُدرِجة للسندات في بورصة ناسداك دبي من خلال 7 إصدارات قيمتها الإجمالية 5.1 مليارات دولار. وقد تم إصدار هذه السندات بعائد 4.25%، وهو أقل معدل عائد في الإمارات العربية المتحدة وثاني أقل عائد في منطقة الشرق الأوسط لسندات من الشق الأول.

وأسهم الطلب الاستثماري القوي في تغطية الإصدار بواقع 2.3 مرة، حيث مثّل المستثمرون من الشرق الأوسط 64% من الطلبات مقابل 12% لمستثمرين من آسيا وأوروبا و10% لمستثمرين من المملكة المتحدة و2% لمستثمرين من مناطق أخرى.

وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني: يعكس هذا النجاح المُلفت لبنك الإمارات دبي الوطني في إصدار وإدراج ثاني إصداراته من السندات خلال العام الجاري ثقة المستثمرين في المقومات الأساسية والآفاق المستقبلية للبنك باعتباره أحد أكبر المجموعات المصرفية على المستوى الإقليمي، وكذلك ثقتهم في النمو الاقتصادي بالإمارات.

ثقة

وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي ورئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: نجحت دبي في تطوير بنية أساسية وتنظيمية عالمية المستوى لأسواق رأس المال تدعم نمو قطاع الخدمات المالية ليس في دبي فحسب بل على المستوى العالمي.

وتلتزم أسواق المال في دبي بتعزيز مكانة الإمارة كمركز للإصدار والإدراج وغيرها من الأنشطة الاستثمارية إقليمياً وعالمياً. وبطبيعة الحال، فإن إدراج سندات بنك الإمارات دبي الوطني في ناسداك دبي، البورصة الدولية للمنطقة، يقدم دلالة واضحة على ثقة المُصدرين في تميز بنية أسواق رأس المال وقدرتها الفائقة على مواكبة متطلبات مختلف المؤسسات على أفضل نحو ممكن.

وتعد دبي أكبر مركز لإدراج أدوات الدين المقومة بالدولار في الشرق الأوسط بقيمة إجمالية 93.126 مليار دولار.

مكانة رائدة

قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي ونائب الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي: «يدعم الإدراج مكانة ناسداك دبي الرائدة كمركز الإدراج المفضل للصكوك والسندات في الشرق الأوسط. ونحن سعداء بتسارع وتيرة الإصدارات في البورصة من قبل العديد من المؤسسات الرائدة».

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