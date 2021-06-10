حلول مبتكرة لـ13 عضواً بصندوق محمد بن راشد للابتكار أمام المستثمرين

المصدر: دبي - البيان

استضاف صندوق محمد بن راشد للابتكار، المبادرة التي أطلقتها وزارة المالية لدعم الابتكار، أول فعالية من نوعها لتقديم عروض الابتكار وريادة الأعمال أمام المستثمرين مباشرة ضمن الدفعة الحالية من برنامج المسرّع.

وشارك بـ«يوم العرض» 42 مستثمراً محلياً وإقليمياً ودولياً ونحو 50 شريكاً ومتعاوناً. وقالت فاطمة النقبي، الرئيس التنفيذي للابتكار وممثل المالية في صندوق محمد بن راشد للابتكار: فخورون بدفعتنا من المبتكرين وحلولهم ذات الجودة العالية التي تعزز مكانة الإمارات مركزاً رائداً للابتكار. وتشمل قائمة الأعضاء الـ13 الذين قدموا أفكارهم وعروضهم:

• Aitrics وP4ML للرعاية الصحية.

• تطبيق Mobsting للتعهيد الجماعي للفيديوهات.

• تطبيق Northladder للمنتجات المستعملة المعتمدة على المزادات.

• شركة Alesca Life Technologies للحلول الزراعية والمزارع العمودية التي يمكن التحكم بمناخها.

• Ajar البنك الرقمي العقاري.

• منصة Colosseum لبث الألعاب التفاعلية.

• Letswork مزود مساحات الأعمال المشتركة.

• Shorages مزود خدمات التنفيذ لشركات التجارة الإلكترونية.

• تطبيق Giisty لصناعة الرسائل الصوتية ورسائل الفيديو.

• منصة Widebot روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي.

• Hotel Data Cloud موزع محتوى الفنادق.

• Wahaj Solar مزود الطاقة الشمسية المركزة.

تعزيز منظومة الابتكار

ساهم برنامج مسرّع صندوق محمد بن راشد للابتكار خلال الأعوام الماضية في تعزيز منظومة الابتكار في الإمارات بشكل كبير. ومنذ الإطلاق في ديسمبر 2018، استقطب المسرّع المبتكرين من قطاعات مختلفة مثل التكنولوجيا، والرعاية الصحية، والتعليم، والنقل، والطاقة النظيفة، والمياه، والفضاء. ويركز على رعاية رواد الأعمال المحليين وتطويرهم بهدف ترسيخ منظومة الابتكار في الدولة.

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